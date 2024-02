ALLBLK setzt auf «Supa Girlz»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird Anfang März Premiere feiern.

Der Streaming-Dienst für schwarzes Fernsehen von AMC Networks, ALLBLK, einen brandneuen Trailer für die neue Originalserieveröffentlicht. Die sechsteilige Doku-Serie wird am Donnerstag, den 7. März, exklusiv auf ALLBLK ausgestrahlt. «Supa Girlz» verfolgt eine Tanzsaison im Leben eines der besten Highschool-Tanzteams des Landes: die Miami Northwestern "G Girls". Angeführt von einer kühnen und visionären Regisseurin, Traci Young-Byron, sind die "G Girls" zu einer richtungsweisenden viralen Sensation geworden, deren Erfolge und Kämpfe die des Viertels widerspiegeln, das sie ihr Zuhause nennen: Liberty City, Miami.Diese wahrheitsgetreue Dokumentarserie ist ein Fenster in eine Welt, die Young-Byron durch ein turbulentes Schuljahr begleitet, in dem sie darum kämpft, ein völlig neues Ensemble von Tänzerinnen aufzustellen und die überragenden Erfolge ihrer früheren Teams zu wiederholen. Im Laufe einer Saison verwebt «Supa Girlz» die fesselnde persönliche Geschichte von Traci mit der ihrer jungen, neuen Tänzerinnen Kiara Laster, Kevonni White, Jaida Sumlar und Jayla Dorsett zu einem kraftvollen Porträt der Wiedergeburt und Erneuerung in einer der lebendigsten und einflussreichsten Innenstädte Amerikas.«Supa Girlz» wird von Trishtan Williams inszeniert und produziert, wobei Evan Rosenfeld, Matthew Goldberg, Brandon Carroll, Ryan Schiavo, Alex Lieberman, Gary Lieberman und Tom Dunlap als ausführende Produzenten und Jeremy David White als Co-Executive Producer fungieren. Der Vertrag wurde im Namen der Filmemacher von Sean Jefferson von der Frankfurter Kanzlei Kurnit Klein & Selz ausgehandelt. Brett Dismuke, Head of Content, und Nikki Love, SVP of Development; Original Production, Scripted, fungieren als Executive Producers für ALLBLK.