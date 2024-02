«Three Pines» überzeugt 0,87 Millionen

Quotennews

Im Anschluss sollte die Serie «FBI» punkten, doch die drei Wiederholungen liefen auch schlecht.

Nach zwei Jahren hat sich Sat.1 durchgerungen, die kanadische Serieum 20.15 Uhr auszustrahlen. Die kanadische Fernsehserie wurde von Amazon Prime Video in Auftrag gegeben und wurde von Left Bank Pictures und Sony Pictures Television realisiert.Chefinspektor Armand Gamache von der Sûreté du Québec sieht Dinge, die andere nicht sehen: das Licht zwischen den Rissen, das Mythische im Alltäglichen und das Böse im scheinbar Gewöhnlichen. Er untersucht eine Reihe von Morden in Three Pines, einem idyllischen Dorf in den Eastern Townships von Québec, Kanada, und entdeckt dabei lange vergrabene Geheimnisse, während er sich seinen eigenen Geistern stellt. Die Auftaktfolge sahen nur 0,87 Millionen Zuschauer, Sat.1 konnte sich nicht über 3,7 Prozent Marktanteil freuen. Beim jungen Publikum waren 0,24 Millionen dabei, die für 5,0 Prozent Marktanteil standen.Zwischen 22.30 und 01.15 Uhr wiederholte Sat.1 drei alte Geschichten von. Die Serie verzeichnete 0,39, 0,39 und 0,28 Millionen Zuschauer und fuhr 3,5, 5,5 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe ein. Bereits um 19.00 Uhr wollte die Fernsehstation mitpunkten, aber die Folge „Bum Bum Luca“ holte nur 3,5 Prozent der Werberelevanten ab. Insgesamt waren 0,51 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil lag bei 2,4 Prozent.Schon mitging das Debakel los: Lediglich 0,18 Millionen Menschen sahen um 16.00 Uhr, im Vorfeld holtenoch 0,31 Millionen. Der Zielgruppen-Marktanteil schrumpfte von 8,9 auf 4,4 Prozent. Die 17.00 Uhr-Folge vonsahen 0,17 Millionen, mit 0,07 Millionen Umworbenen sicherte sich Sat.1 3,5 Prozent.