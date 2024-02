10 Jahre «Die Anstalt», 10 Jahre mittelmäßige Zahlen

Quotennews

Zum großen Jubiläum holte die Kabarettsendung keine gigantischen Werte.

In den vergangenen Jahren versuchten Max Uthoff und Claus von Wagner mitdie großen und kleinen Geschichten der Politik und Wirtschaft aufzuarbeiten. Zahlreiche Zuschauer haben diese Storys verfolgt, allerdings war die Menge der Personen überschaubar. So ist es dann auch kein Geheimnis, dass die Jubiläumsshow zum zehnjährigen Geburtstag nur 1,87 Millionen Zuschauer holte. Sarah Bosetti und Matthias Renger, die ebenfalls zu Gast waren, sorgten für 11,2 Prozent Marktanteil. Die einstündige Sendung holte 0,31 Millionen junge Zuschauer und fuhr gute 9,4 Prozent Marktanteil ein.Beiwaren um 23.15 Uhr ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen, FDP-Politikerin Linda Teuteberg, Journalistin Ulrike Herrmann und Christoph Schell, Intel-Vorstand zu Gast. Der Talk aus Hamburg sicherte sich noch 1,51 Millionen Zuschauer und führte zu 14,2 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,26 Prozent ermittelt, der Marktanteil belief sich auf 12,0 Prozent. Teilweise zeitgleich sendete Das Erste , bei dem Ralf Stegner (SPD) und Serap Güler (CDU) über Wirtschaftsthemen diskutieren. 1,23 Millionen Zuschauer waren dabei, der Marktanteil belief sich auf 10,6 Prozent bei allen sowie 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Zurück zum ZDF: Baran Hêvî und Igor Jeftic ermittelten um 19.25 Uhr als Kilian Kaya und Sven Hansen in. Die Geschichte „Die letzte Schlagzeile“ über einen toten Chefredakteur eines Boulevardblattes zog 3,82 Millionen Zuschauer an, das ZDF freute sich über 15,9 Prozent Marktanteil. Nur beim jungen Publikum lief es mit 0,18 Millionen und 3,8 Prozent schlecht. Die 16.15-Uhr-Wiederholung brachte 2,80 Millionen Zuschauer und 24,9 Prozent. Beim jungen Publikum wurden gute 8,1 Prozent gemessen.