«Tracker» erreicht nach dem Super Bowl 18,4 Millionen Zuschauer

US-Quoten

Die neue Serie mit «This Is Us»-Star Justin Hartley legte einen starken Start hin, konnte aber keine herausragenden Werte erzielen.

113 Millionen Menschen verfolgten den Super Bowl auf dem US-Sender CBS am Sonntagabend. Im Anschluss an das Sportereignis strahlte CBS die Highlights und die Nachberichterstattung aus. Um 23.15 Uhr debütierte die neue Serie, in der «This Is Us»-Star Justin Hartley die Hauptrolle spielt. Executive Producer ist Ken Olin («Brothers & Sisters»), der auch Regie führte. Der Sender verbuchte mit der 20th Television-Serie 18,4 Millionen Zuschauer.Das ist nicht schlecht, aber auch nicht besonders hoch. Die Kochshowkam im vergangenen Jahr auf 15,66 Millionen (ab 22.35 Uhr), die Olympischen Winterspiele vor zwei Jahren auf 24,00 Millionen (ab 22.25 Uhr). Die Serienpremiere vonfesselte Anfang Februar 2021 20,40 Millionen (ab 22.40 Uhr),kam wenige Wochen vor der Corona-Pandemie auf 27,33 Millionen (ab 22.40 Uhr). Die CBS-Showerreichte 22,21 Millionen Zuschauer (ab 22.35 Uhr).Die Super-Bowl-Episode vonerreichte im Februar 2018 26,98 Millionen Amerikaner (22.45 Uhr), während FOX ein Jahr zuvor mit der Serienpremiere vonnur 17,58 Millionen (ab 23.00 Uhr) verzeichnete. NBC sicherte sich 2015 mit25,72 Millionen Zuschauer (ab 22.40 Uhr),holte 26,30 Millionen im Februar 2014 (ab 22.25 Uhr). Die Geschichte „The Dedunctionist“ ausstartete ebenfalls erst um 23.15 Uhr, 2013 blieben noch 20,80 Millionen Zuschauer wach. 2003 erreichte ABC mit17,36 Millionen Zuschauer, auch damals ging es erst um 23.15 Uhr los. «Tracker» hätte noch besser abschneiden können, wenn das Spiel nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte in die Verlängerung gegangen wäre.Um 00.15 Uhr blieben noch 3,7 Millionen Zuschauer fürmit Stephen Colbert wach. Um 01.15 Uhr ging es mit einer neuen Folge vonweiter. Colbert erzielte die beste Reichweite seit drei Jahren, die neue Taylor-Tomlinson-Show ist erst seit dem 17. Januar im CBS-Programm.