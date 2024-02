3 Quotengeheimnisse

In dieser Woche wirft Quotenmeter einen Blick auf die lokalen Angebote einiger ARD-Sender. Der NDR floppt in Hamburg, das neue rbb-Vorabendmagazin punktet nicht.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) verrät nicht, welche Reichweiten die einzelnen Ausgaben seines Regionalmagazins hat. Allerdings kommen die elf verschiedenen Programme am Rosenmontag um 19.30 Uhr auf 1,70 Millionen Zuschauer allein im Sendegebiet. Die Im Anschluss ausgestrahlte «Tagesschau» nahm noch 1,06 Millionen Zuschauer mit. Auch der fast sechsstündige Rosenmontagsumzug aus Köln war mit 0,62 Millionen Zusehenden ein Hit.Nur 0,15 Millionen Zuschauer verfolgen die junge Sendung des Rundfunk Berlin-Brandenburgs (rbb), die auf den Titel «Der Tag» hört. Es scheint, dass die jüngste Programmreform nicht wirklich aufgegangen ist. Die «Abendschau» um 19.30 Uhr für Berlin sorgte für 0,28 Millionen Zuschauer, die Sendung für Brandenburg hatte 0,25 Millionen Zuschauer. Die 20-Uhr-«Tagesschau» kam auf 0,42 Millionen.Der Nachrichtenüberblick aus dem Norden erreichte um 19.30 Uhr 1,44 Millionen Zuschauer. In Niedersachsen waren 0,56 Millionen Zuschauer dabei, in Schleswig-Holstein wurden 0,40 Millionen Zuschauer gemessen und in Mecklenburg-Vorpommern 0,20 Millionen. Hamburg kam auf 0,18 Millionen und Bremen auf 0,09 Millionen. Die «Tagesschau» nahm noch 1,13 Millionen Menschen mit. Bereits um 18.00 Uhr zeigt der NDR seine Regionalmagazine.