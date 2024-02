«Survival of the Thickest» geht in die zweite Runde

US-Fernsehen

Michelle Buteaus darf ein neues Comedy-Special aufnehmen.

Michelle Buteau kündigte in «Today» (NBC) an, dassfür Staffel 2 zu Netflix zurückkehren wird. Außerdem kündigte sie an, dass sie ihr zweites Comedy-Special auf Netflix veröffentlichen wird: «Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia. It's a Michelle takeover!»Die erste Staffel von «Survival of the Thickest» wurde am 13. Juli 2023 auf Netflix veröffentlicht und wurde seitdem für sieben NAACP Awards nominiert, darunter vier Nominierungen für Michelle Buteau als Executive Producer (Outstanding Comedy Series), Star (Outstanding Actress in a Comedy Series) und Writer (Outstanding Writing in a Comedy Series) sowie Outstanding Breakthrough Creative (Television).Im Mittelpunkt von «Survival of the Thickest» steht Mavis Beaumont (Michelle Buteau). Mavis ist schwarz, übergewichtig und seit kurzem Single. Unerwartet sieht sie sich gezwungen, ihr Leben als erfolglose Stylistin neu zu gestalten. Sie ist entschlossen, nicht nur zu überleben, sondern auch zu gedeihen - mit der Unterstützung ihrer Familie, einer positiven Einstellung zu ihrem Körper und einem süßen V-Ausschnitt mit etwas Lipgloss. Die Komödie basiert auf Buteaus gefeiertem Essay-Buch.Zu den wiederkehrenden Gaststars gehören Tasha Smith, Taylor Selé, Garcelle Beauvais, Marouane Zotti, Liza Treyger, Anissa Felix, Anthony Michael Lopez, Monnae Michaell, Usama Siddiquee, Allan K. Washington, Becca Blackwell, Peppermint, J. Riley Jr., Anna George, Michelle Visage, Donovan Louis Bazemore und Ambre Anderson.