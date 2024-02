«Alone» wird Donnerstagnacht nachgeholt

TV-News

Da der Super Bowl in die Verlängerung ging, musste der Appetizer von «Alone» entfallen. Nun hat RTL einen Nachholtermin bekannt gegeben.

Super Bowl LVIII zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers brauchte einige Zeit, um in Fahrt zu kommen, in der ersten Halbzeit erzielten nur die Kalifornier einen Touchdown. Patrick Mahomes und seine Chiefs zogen im zweiten Durchgang nach, doch das Spiel blieb eine Verteidigungsschlacht. Am Ende kam es zur Verlängerung, in der der Star-Quarterback der Chiefs die Nase vorne hat. Obwohl sich RTL in der Overtime über einen herausragenden Marktanteil von 79,7 Prozent in der Zielgruppe freuen durfte, lief nicht alles nach Plan.Zu dieser Zeit hätte bereits die RTL+-Survival-Showden bemerkenswerten Vorlauf nutzen sollen, um sich einem möglichst großen Publikum präsentieren zu können. RTL plante in der Super-Bowl-Nacht ab 4:30 Uhr die erste Folge als Appetitmacher auszustrahlen. Dazu kam es aber nicht, weswegen der Kölner Sender nun einen Nachholtermin kommuniziert hat.RTL wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. Februar, ab 0:35 Uhr die erste «Alone»-Folge senden. Den Vorlauf bildet dann nicht der Super Bowl, sondern das «RTL Nachtjournal». Sportlich wird es aber trotzdem, denn in der Primetime zeigt RTL das Europa-League-Spiel zwischen Lens und Freiburg. In der Nacht ergeben sich entsprechende Zeitverschiebungen. Die Folgeund der Rerun der Folgeentfallen. Der Privatsender füllt das Programm mit. In der Nacht zum Samstag wird die entfallene-Folge um 0:35 Uhr nachgeholt. Die weiteren Folgen am Abend verschieben sich entsprechend, der Rerun der Folgeentfällt. Wer nicht auf die nächtliche Ausstrahlung von «Alone» zurückgreifen will, findet die erste Folge seit 8. Februar bei RTL+, wo immer donnerstags eine neue Episode erscheint.