Katy Perry verlässt «American Idol»

Nach der aktuellen Staffel sei Schluss, teilte die Musikerin mit.

Nach sieben Jahren nimmt Katy Perry ihren Hut. Die Musikerin und Jurorin war am Montagabend zu Gast in der ABC-Late-Night-Show «Jimmy Kimmel Live» und verriet, dass diese Staffel die letzte mit ihr sein wird. Jimmy Kimmel fragte sie, ob sie jemals daran gedacht habe, aufzuhören."Ich liebe «Idol» so sehr, es hat mich mit dem Herzen Amerikas verbunden", antwortete sie Kimmel. "Aber ich habe das Gefühl, dass ich rausgehen muss, um den Puls meines eigenen Beats zu fühlen. Perry ist seit dem Wechsel der Talentshow vor sieben Jahren an Bord.Perry kam zusammen mit Luke Bryan und Lionel Richie zur Show. Gemeinsam waren die drei Jurymitglieder bei der ABC-Variante von «Idol», seit diese 2018 zu ABC wechselte. Auf die Frage, ob Bryan und Richie wüssten, dass sie die Show verlasse, gab Perry zu, dass "sie es heute Abend herausfinden werden". Die 22. Staffel der Show beginnt am Sonntag, den 18. Februar 2024.