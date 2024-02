Also doch: «Big Brother» kommt auch zu Sat.1

TV-News

Ab März sind in Sat.1 immer montags Inhalte von «Big Brother» zu sehen. Der Bällchensender zeigt den Einzug live ab 20:15 Uhr.

Am 4. März startet Joyn die erste Normalo-Variante vonseit 2020, die damals am Vorabend bei Sat.1 zu sehen war. Nun steht fest, dass nicht nur der Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SE an der Verwertung der Reality-Show beteiligt sein wird, sondern auch der lineare Fernsehsender Sat.1 selbst. Wie man am Dienstagmittag offiziell bestätigte, erfolgt am 4. März um 20:15 Uhr in der Sat.1-Liveshoweben jenes Eintreffen der insgesamt 16 Kandidaten im Container. Moderiert wird die Show von Jochen Schropp, der auch durch die «Promi Big Brother»-Sendungen führte. Schropp muss nun aber ohne seine Co-Moderatorin Marlene Lufen auskommen.Neben der Einzugsshow moderiert Schropp auch jede Woche in Sat.1, zu der es immer montags ab 22:55 Uhr kommt. Neben den Nominierungen und Auszügen fungiert die Show gleichzeitig für Nicht-Joyn-Nutzer als Wochen-Highlight-Show. Sat.1 plant somit ab 4. März einmal pro Woche mit «Big Brother»-Content. Deutlich mehr Inhalte bietet derweil Joyn, wo es einen 24/7-Livestream geben wird. Außerdem stehen täglich ab 21:00 Uhr Tageszusammenfassungen auf Abruf bereit.„«Big Brother» hat vor 24 Jahren das Fernsehen revolutioniert und ein völlig neues Genre geschaffen: Reality TV. Wir wollen uns mit der neuen Staffel «Big Brother» auf das Wesentliche konzentrieren: Authentische Menschen, denen wir 24 Stunden beim Leben zusehen können“, erklärt Jochen Schropp. „Ich freue mich auf spannende Persönlichkeiten unterschiedlichen Alters und all ihre emotionalen Geschichten, die sich über 100 Tage im Container entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, dass das Abenteuer beginnt.“Das «Big Brother» nun also doch auch in Sat.1 verwertet wird, ist keine Überraschung. Bei der ersten Ankündigung im Dezember vermied Joyn ein Bekenntnis zur Exklusivität, was Raum zur Spekulation bot. Der Montagabend ist darüber hinaus ein passender Sendeplatz für das Reality-Format, denn Sat.1 plant montags künftig ausschließlich mit Factual-Entertainment. Derzeit ist in der Primetime «The Biggest Loser» angesiedelt, das aber mit schwachen Quoten zu kämpfen hat. Eine langjährige und bekannte Marke wie «Big Brother» könnte dem Sendeplatz mehr Aufmerksamkeit verleihen und so die Quoten bis in den späten Abend in Schwung bringen.