zero one film lebt weiter

Wirtschaft

Die MK Medien Beteiligungs GmbH hat die Produktionsfirma übernommen.

Im Juli vergangenen Jahres meldete die Berliner Produktionsfirma zero one film Insolvenz an. Inzwischen hat Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg eine neue Heimat für das Unternehmen gefunden. Die MK Medien Beteiligungs GmbH hat das Unternehmen bereits vor einiger Zeit übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.„Seit Jahresbeginn arbeiten wir an den ersten neuen Projekten der zero one, weiterhin mit scharfem Blick auf unsere Welt in herausfordernden Zeiten“, so Thomas Kufus, der weiterhin Geschäftsführer bleibt. „zero one film ist eine Produktionsfirma, die immer wieder innovative Filme und Serien hervorgebracht hat. Gemeinsam werden wir weiter Formate entwickeln und tolle Filme herausbringen“, so Michael Kölmel. Auch Volker Heise wird weiterhin die Geschicke des Unternehmens lenken.„zero one film gehört zu den Aushängeschildern der deutschen Filmindustrie“, betonte Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg, Partner der Kanzlei hww hermann wienberg wilhelm. „Dass es trotz des schwierigen Branchenumfeldes gelungen ist, einen strategischen Investor zu finden, ist sicherlich nicht zuletzt auf den Filmkatalog der zero one film zurückzuführen.“ Wienberg hatte den Geschäftsbetrieb der Produktionsgesellschaft seit dem Insolvenzantrag im vergangenen Juli bis zum Abschluss des Kaufvertrages in vollem Umfang fortgeführt.