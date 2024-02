Betafilm verkauft «In Her Car» nach Japan

International

Auch Sender aus Tschechien, Lettland und der Slowakei haben zugeschlagen.

Das Interesse an ukrainischem Content ist ungebrochen. Die Serievon Eugene Tunick wurde in vier weitere Länder verkauft. In Deutschland erwarb das ZDF die Rechte. Nun hat Gaumont/Betafilm die Serie an die japanische NHK verkauft und auch Fernsehsender aus Tschechien, Lettland und der Slowakei haben die Serie erworben.Im Mittelpunkt von «In Her Car» steht die Therapeutin Lydia (Anastasia Karpenko), die sich von ihrem Mann scheiden lassen will. Es ist Februar 2022 und der Krieg ist ausgebrochen. Doch anstatt dem Rat ihrer Tochter zu folgen und aus dem Land zu fliehen, beginnt Lydia, Fremden zu helfen und sie an ihr Ziel zu bringen.Starlight Media und Gaumont produzieren die Serie in Koproduktion mit ZDFneo , France Télévisions, SRF Schweizer Radio und Fernsehen in Zusammenarbeit mit The Dreaming Sheep Company, SVT, DR, NRK, RUV und YLE. "Die Idee war, pro Folge eine Geschichte zu erzählen: Es gibt immer einen neuen Passagier. Aber es war auch wichtig, Lydias Geschichte zu verfolgen, da sie sich im Laufe der Staffel entwickelt. Einer von ihnen kann ihr vielleicht helfen, ein Geheimnis zu lösen, das sie seit acht Jahren beschäftigt", erklärte Regisseur Eugen Tunick dem Branchenmagazin „Variety“.