Amazon kündigt «My Undead Yokai Girlfriend» an

Ab 22. März ist die japanische Serie im Prime Video-Abo enthalten.

Prime Video kündigte die exklusive Premiere der japanischen Original-Dramaserieam 22. März an. Die Serie ist eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen einer japanischen Produktion und einem Originaldrehbuch von Yalun Tu und Zack Heins; die Serie wird von dem gefeierten Takahiro Miki inszeniert, der für seine zahlreichen Live-Action-Adaptionen von Original-Manga und Teenager-Liebesromanen bekannt ist. Die Hauptrollen in der Serie spielen Hayato Sano als Universitätsstudent Tadashi Inukai (Hachi) und Ai Yoshikawa als Izzy, ein hübsches Yokai-Mädchen, in das sich Hachi verliebt.«My Undead Yokai Girlfriend» wurde in der traditionellen und wunderschönen Stadt Kyoto gedreht und zeigt die außergewöhnliche japanische Folklore der "Yokai" und "Otaku", als eine seltsame Beziehung voller Liebe und Geheimnisse zwischen dem einsamen College-Studenten Tadashi, der sich nichts sehnlicher wünscht, als eine Freundin zu finden, und Izzy, einem Yokai-Mädchen, das durch eine magische Verhexung zufällig mit ihm verbunden wird, entfacht wird. Doch die skurrile Liebesgeschichte nimmt eine unerwartete und fesselnde Wendung, als Izzy in Wahrheit Rache an einer menschlichen Familie für einen Vorfall vor über 500 Jahren üben will.Hayato Sano, der in vielen beliebten, hochkarätigen Dramen und Filmen mitwirkte, sagte: "«My Undead Yokai Girlfriend» ist wirklich eine bemerkenswerte Serie, die alles hat, was sich ein Schauspieler von einem Projekt erhoffen kann: Romantik, Drama, Komödie, Action und Horror, die sie in jeder Hinsicht komplett machen. Nach meinem Debüt vor mehr als neun Jahren bin ich begeistert, erneut mit Takahiro Miki zusammenzuarbeiten und Teil einer so neuartigen und unterhaltsamen Serie zu sein, von der ich sicher bin, dass das Publikum auf der ganzen Welt sie genießen wird.""Ich war angenehm überrascht, als ich das erste Mal für die Rolle der Izzy, einer 'Yokai' in «My Undead Yokai Girlfriend» angesprochen wurde", sagte Ai Yoshikawa. "Dies war eine der aufregendsten und zugleich herausforderndsten Rollen, die ich je in meiner Karriere gespielt habe. Vom Sprechen in einer alten Sprache und einem alten Dialekt bis hin zu einigen der fantastischsten Action-Sequenzen - die Entwicklung meines Charakters und die Bandbreite an Emotionen, die ich zum Ausdruck bringen konnte, war für mich als Künstlerin wirklich erfüllend.""Das fesselnde Drehbuch von «My Undead Yokai Girlfriend» von Yalun und Zack ist extrem faszinierend und geht über die Grenzen anderer Fantasy-Liebesgeschichten hinaus, da es eine so kunstvolle und geniale Verbindung zwischen den Protagonisten - Hachi und Izzy - herstellt. Eine Geschichte mit einer so einzigartigen Prämisse verlangte von uns, dass wir bei der Herangehensweise, der Behandlung und der Darstellung jedes Charakters das Beste aus unseren Fähigkeiten herausholen, und ich bin der gesamten Besetzung und dem Team dankbar, dass sie ihr Bestes gegeben haben. Ich bin zuversichtlich, dass die Serie beim weltweiten Publikum von Prime Video Anklang finden und gefallen wird, wenn sie am 22. März anläuft", so Regisseur Takahiro Miki.Die ausführenden Produzenten und das Autorenduo Yalun Tu und Zack Hines fügten hinzu: „Diese Serie ist für uns beide ein wahr gewordener Traum. Wir wollten eine Geschichte über eine lustige, seltsame, herzliche und manchmal auch beängstigende Beziehung erzählen, und wir könnten nicht glücklicher sein, dass sie zum Leben erweckt wird. Wir lieben die Action, die Komödie und die Romantik, die von dem brillanten Regisseur Miki gekonnt inszeniert und von Hayato und Ai gespielt wird. Wir müssen Prime Video, dem gesamten Team der Amazon MGM Studios und dem Produktionsteam dafür danken, dass sie diese ehrgeizige Vision verstanden und unterstützt haben.""«My Undead Yokai Girlfriend» ist eine fesselnde und unübersehbare Serie mit einem immens talentierten Team, bestehend aus dem kreativen Drehbuchautorenduo Yalun Tu und Zack Hines, dem genialen Regisseur Takahiro Miri und den begabten Schauspielern Hayato und Ai in den Hauptrollen", so James Farrell, Vice President of International, Amazon MGM Studios. "Wir freuen uns, Prime Video-Kunden aus aller Welt diese außergewöhnliche Nacherzählung der sagenumwobenen japanischen Verbindung zwischen Yokai und Otaku aus einer einzigartigen Perspektive zu präsentieren, die von Zuschauern aller Altersgruppen und Vorlieben genossen werden kann."