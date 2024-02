Neuem ProSieben-Montag geht nach «Ted» die Luft aus

Quotennews

Einmal mehr wurde deutlich, dass «Die Simpsons» in der Primetime ausgedient haben.

Fünf Wochen lang setzte ProSieben auf das Fantasy-Epos, das bis zu 1,29 Millionen Zuschauer begeisterte. Am gestrigen Montag brach eine neue Ära an, denn statt feuerspuckender Drachen gab es einen kiffenden Teddybären zu sehen. Der Unterföhringer Sender sicherte sich die Comedy-Serieund zeigt die erste Episode als zweiteilige Doppelfolge. 0,75 Millionen Zuschauer entschieden sich für Comedy statt Fantasy, womit ProSieben auf solide 2,8 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe durfte man sich über 0,54 Millionen 14- bis 49-Jährige und gute 9,9 Prozent freuen. Die zweite Folge sahen ab 20:44 Uhr noch 0,71 Millionen Zuschauer, darunter 0,52 Millionen Umworbene. Die Marktanteile gaben mit 2,6 respektive 9,3 Prozent nur leicht nach.Im Anschluss ging der roten Sieben recht schnell die Luft aus, dennmutierten zum Abschalter. Die Folgen elf und zwölf der 34. Staffel sorgten ab 21:21 Uhr nur noch für 0,48 und 0,43 Millionen Zuschauer, von denen 0,39 und 0,32 Millionen im werberelevanten Alter waren. Der Marktanteil auf dem Gesamtmarkt sank auf schwache 1,9 und 1,8 Prozent. In der Zielgruppe kam man nicht über 7,0 und 6,8 Prozent hinaus.Das Problem: Das Nachfolgeprogramm konnte den Abwärtstrend zunächst nicht stoppen. Um 22:18 Uhr stand die Premiere vonan. Die Serien-Neuauflage unterhielt zunächst 0,25 Millionen Zuschauer und verzeichnete 1,3 Prozent. Mit 0,19 Millionen Jüngeren waren gerade mal 5,0 Prozent drin. Die zweite Folge sorgte zwar nur für 0,23 Millionen, der Marktanteil stieg aber auf 1,9 Prozent. Das Zielgruppenergebnis stieg auf 6,0 Prozent bei einer Reichweite von 0,15 Millionen Jüngeren.