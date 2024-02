Produktionsprobleme bei «A Court of Thorns and Roses»

US-Fernsehen

Die Hulu-Serie ist offiziell noch nicht beendet, aber die Produktion des Buches stockt.

von Sarah J. Mass stockt. Die Serienadaption des erfolgreichen Buches kommt beim Streamingdienst Hulu nicht voran. Wie „TV Line“ berichtet, wird die Serie nicht mehr fortgesetzt und soll an eine andere Firma verkauft werden. Bereits vor einigen Tagen hatte „Variety“ berichtet, dass die Entwicklung der Serie eingestellt wurde.20th Television arbeitet bereits seit fast drei Jahren an «A Court of Thorns and Roses». Viele Neuigkeiten gab es zuletzt nicht, was auch mit den Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler im vergangenen Jahr zusammenhängen dürfte. Buchaturoin Maas arbeitete zusammen mit dem «Outlander»-Schöpfer Ronald D. Moore an den Drehbüchern für die Serie.Aktuelle Nachrichten über die Serie gab es letzte Woche, als Hulu-Chef Craig Erwich Reportern auf der Television Critics Assn. Press Tour sagte: "Diese Serie ist in der Entwicklung, aber ich habe heute keine Neuigkeiten", als Antwort auf die Frage eines Journalisten nach einem Statusbericht über die potenzielle Serie und ob Maas noch an dem Projekt beteiligt sei.