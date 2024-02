«Die Passion»: RTL castet Ben Blümel als Jesus

TV-News

Noch wird in Deutschland Karneval gefeiert, ab Mittwoch beginnt dann die 46-tägige Fastenzeit bis Ostern. Kurz vor dem Auferstehungsfest erzählt RTL in diesem Jahr wieder die Passionsgeschichte Jesus.findet am 27. März live in Kassel statt, nachdem das Live-Event vor zwei Jahren in Essen produziert worden war. Bereits fest stand, dass Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke die Rolle des Erzählers übernimmt. In Essen übernahm diesen Part Thomas Gottschalk.Und auch weitere Rollen gab RTL nun bekannt. So wurde der Popsänger Ben Blümel als Jesus Christus gecastet. „Meine Erwartung an «Die Passion» ist tatsächlich riesengroß“, erklär Blümel in einer RTL-Mitteilung. „Es ist ganz toll, ein Teil davon sein zu dürfen und vor allem alles zu geben, um die größte Geschichte der Welt nochmal neu durch moderne Popsongs interpretieren zu dürfen. Also, ich habe richtig Bock!" Vor zwei Jahren spielte Alexander Klaws die zentrale Rolle der Inszenierung.Darüber hinaus hat man auch die Besetzung für den verräterischen Jünger Judas gefunden. Die Wahl fiel auf Jimi Blue Ochsenknecht. Der Schauspieler sagt über seine Rolle: „Ich wollte schon immer mal einen richtigen Bösewicht spielen – und Judas ist ja einer der bekanntesten Bösewichter der Geschichte. Auf der anderen Seite ist sein Charakter viel komplexer als einfach nur ‚böse‘. Ich freue mich sehr darauf, all die Nuancen herauszuarbeiten.“Weitere Darsteller hält der Kölner Sender noch unter Verschluss. Unter anderem steht die Besetzung des Verbrecher Barabbas, den Martin Semmelrogge in Essen denkwürdig verkörperte, noch aus. Über das Casting entscheidet aber nicht RTL selbst, sondern das Publikum. Ende Januar konnten User auf der RTL-Instagramseite in den Kommentaren ihre Wunschkandidaten hinterlassen.«Die Passion» ist eine Produktion von Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und Head of Producers Christiane Hewel unter der Leitung von Kai Sturm, RTL-Bereichsleiter Entwicklung.