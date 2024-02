Primetime-Check

Wie lief es für «Wer wird Millionär?» und «First Dates Hotel»? Konnte «The Biggest Loser» mithalten?

Das Erste unterhielt mit3,44 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 15,1 Prozent ausmachten. Beim jüngeren Publikum waren bis 23:33 Uhr mit 0,38 Millionen 14- 49-Jährigen 8,0 Prozent drin. Damit unterlag der Karneval der ZDF-Krimi-Wiederholung, die 4,59 Millionen Zuschauer sahen. Die Markanteile lagen bei 17,1 respektive 5,7 Prozent.undmarkierten im Anschluss 3,43 und 1,72 Millionen Zuschauer sowie Marktanteile von 14,0 und 11,1 Prozent. Bei den Jüngeren standen 7,5 und 2,4 Prozent zu Buche.Große Probleme am Montagabend hatte Sat.1 mit, das lediglich 0,74 Millionen Zuschauer zum Bällchensender lockte. In der Zielgruppe brachte man nur 3,4 Prozent Marktanteil zustande. Deutlich besser lief es für das neue ProSieben-Programm, dennstartete mit 0,75 und 0,71 Millionen Sehern sowie 9,9 und 9,3 Prozent Marktanteil in den Abend.verzeichneten danach nur noch 0,48 und 0,43 Millionen Zuschauer, die Marktanteile wurden auf 7,0 und 6,8 Prozent beziffert. Bis Mitternacht waren noch zwei-Folgen zu sehen, die 0,25 und 0,23 Millionen Menschen unterhielten. 5,0 und 6,0 Prozent Marktanteil sprangen heraus.Gewinner im Privatfernsehen wurden aber RTL mit, das bis 23:24 Uhr 3,04 Millionen Zuschauer unterhielt. Das eingeschobeneinformierte 2,66 Millionen Zuschauer um 22:15 Uhr. In der Zielgruppe kamen die beiden Sendungen auf 14,5 und 14,3 Prozent. Auch VOX hatte miteinen erfolgreichen Abend und brachte es mit 0,95 Millionen Zuschauern auf 8,1 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI konnte mitSchritt halten und fuhr mit der Doppelfolge 0,68 und 0,88 Millionen Zuschauer sowie 6,1 und 8,0 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins versendete den Filmvor 0,76 Millionen Sehern. Bis 23:00 Uhr sicherte sich der Unterföhringer Sender 5,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.