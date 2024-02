Adam Sandler dreht neues Comedy-Special

US-Fernsehen

Josh Safdie wird dieses Mal die Regie übernehmen.

Netflix kündigte an, dass Adam Sandler ein völlig neues Comedy-Special drehen wird, sein zweites für Netflix nach dem Emmy-nominiertenvon 2018. Das unbetitelte Special wird von Josh Safdie inszeniert, der zusammen mit Benny Safdie auch bei Sandlers Film «Uncut Gems╗ Regie führte.Das neue Comedy-Special setzt Sandlers illustre Partnerschaft mit Netflix fort. Er hat in einer Reihe von Netflix-Filmen mitgespielt, die weltweit erfolgreich waren, darunter «Leo», «You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah», «Hustle», «Murder Mystery», «Murder Mystery 2», «Hubie Halloween», «Sandy Wexler», «The Week Of», «The Do-Over» und «The Ridiculous 6».Sandlers neuestes Projekt auf Netflix,, wird auf der Berlinale seine Weltpremiere feiern und am 1. März ausgestrahlt. Sandler begann seine Karriere als Stand-up-Comedian und trat bei «Saturday Night Live» als Autor und Darsteller auf, bevor er Happy Madison Productions gründete. Danach spielte er die Hauptrolle, produzierte und schrieb zahlreiche Filme, die sich zu Kassenschlagern entwickelten.