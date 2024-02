SiriusXM entlässt 160 Mitarbeiter

Wirtschaft

Der Anbieter von Audio-Streaming-Diensten entlässt drei Prozent seiner Belegschaft.

Kurz nach der Präsentation seiner Quartalszahlen kündigt der Satellitenradio- und Audio-Streaming-Dienst SiriusXM Einschnitte an. Im vierten Quartal 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 2,29 Millionen Dollar und einen Nettogewinn von 352 Millionen Dollar. Durch den Verlust von 450.000 zahlenden Abonnenten müssen nun 160 Mitarbeiter gehen.In einem Memo an die Mitarbeiter kündigte Jennifer Witz, CEO von SiriusXM, am Montag die Entlassungen an. Die Kürzungen sind eine Folge der Ankündigung von SiriusXM im März 2023, 475 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen, was etwa acht Prozent der damaligen Belegschaft entspricht."Um unseren Weg des zukünftigen Abonnentenwachstums fortzusetzen und den Erfolg unseres Unternehmens zu sichern, während sich die Wettbewerbslandschaft verändert, ist es unerlässlich, dass wir noch effizienter, agiler und flexibler werden", schrieb Witz in dem Memo. "Aus diesem Grund nehmen wir heute eine Reihe von organisatorischen Änderungen vor, einschließlich der schwierigen Entscheidung, bestimmte Funktionen zu streichen, die es uns ermöglichen werden, schneller zu handeln und effektiver zusammenzuarbeiten, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen.Witz fuhr fort: "Von der Zusammenlegung von Teams und der besseren Koordinierung von Initiativen bis hin zu Investitionen in neue Technologien, die unseren Wandel vorantreiben werden, konzentrieren wir uns auf die Steigerung der Effizienz und die Neuzuweisung von Ressourcen, um die strategischen Prioritäten unseres Unternehmens zu unterstützen.