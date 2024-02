Blackpink-Mitglied Lisa ist bei «White Lotus» dabei

US-Fernsehen

Die Rolle von Lalisa Manobal ist noch nicht bekannt.

Die Sängerin Lisa der Band "Blackpink" hat sich der Besetzung von "The White Lotus" angeschlossen. Wie bei allen anderen Crewmitgliedern ist ihre Rolle noch geheim. Derzeit laufen die Dreharbeiten auf Koh Samui, Phuket und Bangkok. Über die genauen Details der Handlung wird noch Stillschweigen bewahrt, außer der Tatsache, dass es um eine neue Gruppe von Gästen in einem White Lotus Resort geht.Das umfassende Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Julian Kostov, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Carrie Coon, Scott Glenn, Francesca Corney, Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Natasha Rothwell, Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger, Aimee Lou Wood, Sarah Catherine Hook und Sam Nivola.Die Rolle von Manobal in «The White Lotus» wird ihr Debüt als Schauspielerin sein. Damit ist sie das zweite Mitglied von Blackpink, das in einer HBO-Serie mitspielt. Auch Jennie (bekannt als Jennie Ruby Jane) gab ihr Schauspieldebüt in dem Drama «The Idol», das im Juni 2023 Premiere feierte.