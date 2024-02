Hannah Emde wird Moderatorin bei «Terra X»

TV-News

Die Wildtierärztin und Artenschützerin wird ab April «Terra X: Faszination Erde» präsentieren und das Moderatoren-Team der ZDF-Doku-Marke erweitern.

Das ZDF hat in Person von Hannah Emde eine neue Moderatorin für die Doku-Markevorgestellt. Die studierte Tierärztin und Host des sechsteiligen ARD-Formats «Hannah goes wild» wird ab April in drei Folgen einer neuen-Reihe ihren Einstand beim Mainzer Sender feiern. Die Wildtierärztin wird am 7. April um 19:30 Uhr auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:30 Uhr den Film «Thailand – Der Wildnis zu nah?» moderieren. Eine Woche später geht es auf die Galapagos-Inseln, die „Inseln der Freaks“, so der Folgentitel. Der letzte Teil läuft am 21. April und wurde in «Gabun – Afrikas letztes Paradies?» produziert. Alle drei Folgen stehen bereits ab Mittwoch, 3. April in der ZDFmediathek auf Abruf bereit.„Hannah Emde als studierte Tierärztin steht für eine neue, junge Generation von Wissenschaftskommunikation und passt perfekt zur Expertise unserer «Terra X»-Presenter", sagt Peter Arens, Leiter der Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft im ZDF. „Sie verbindet die Schau- und Abenteuerlust unserer traditionsreichen Reihe «Faszination Erde» mit der klaren Botschaft, dass wir Artenschutz und Biodiversität entschlossener als je zuvor in unser Denken und Handeln überführen müssen.“Hannah Emde sagt über ihre neue Aufgabe: „Ich möchte Zusammenhänge erklären, warum eigentlich alles voneinander abhängt. Und dass es sich immer lohnt, die Natur zu schützen. Wir wollen doch nicht den Ast absägen, auf dem wir sitzen.“