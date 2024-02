Primetime-Check: Samstag, 10. Februar 2024

Quotennews

Der Samstag gehört komplett dem ZDF-Krimi, VOX floppt mit «Football»-Doku, «Das Supertalent» ist stabil.

Im Ersten sollten zum Samstagabend 2,68 Millionen Zuschauer ab drei Jahrenverfolgen. Hiervon ließen sich 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen definieren, was einem Marktanteil von 10,7 Prozent entspricht. Insgesamt reicht es zu 11,4 Prozent am TV-Markt. Das ZDF kontert mitvor überzeugenden 6,61 Millionen Zuschauern sowie 0,54 Millionen Jüngeren. Die Marktanteile lagen bei 25,5 und 10,0 Prozent. Ab 21:45 Uhr ging es mitweiter. Hier verweilten 4,30 und damit auch 0,26 Millionen Zuschauer in Mainz. Die Marktanteile sanken auf 19,1 und 5,5 Prozent.Sat.1 sollte den Samstag mitund 0,83 Millionen Zuschauern bestreiten, hier lag der Marktanteil abendfüllend bei 3,4 Prozent. Die Zielgruppe holte sich 6,4 Prozent, dafür brauchte es 0,32 Millionen Umworbene. Mit wiederum 0,53 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 2,1 Prozent schaffte eszu RTLZWEI . 14- bis 49-jährige Fernsehzuschauer konnten 0,20 Millionen gemessen werden, hier ergaben sich 3,8 Prozent Anteil am Markt.In Unterföhring schickte ProSieben in das Rennen. Es folgten 0,83 Millionen Zuschauer und damit 4,0 Prozent des gesamten TV-Marktes. In der Zielgruppe sah es mit 10,7 Prozent Marktanteil bei 0,48 Millionen Werberelevanten deutlich besser aus. RTL zeigteund begeisterte 2,28 Millionen Zuschauer, somit also einen Marktanteil von 9,7 Prozent. Die klassische Zielgruppe glänzte mit 12,8 Prozent und 0,64 Millionen.VOX schickteüber den Äther. Hier ergab sich eine Reichweite von 0,46 Millionen Zuschauern und demnach ein Marktanteil 1,9 Prozent. Die Zielgruppe markierte an ihrem Markt 3,0 Prozent bei 0,15 Millionen Fernsehenden. Kabel Eins wollte FBI: Special Crime Unit> präsentieren. Hierzu kamen 0,61 und ab 21:15 Uhr 0,60 Millionen Zuschauer zusammen, die Marktanteile landeten folglich bei 2,3 und 2,4 Prozent. Die Zielgruppe schaffte in den beiden Folgen 0,9 und 1,7 Prozent, hier waren 0,05 und 0,09 Millionen Werberelevante dabei.