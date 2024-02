Katherine Barrell und Tyler Hynes spielen in «Shifting Gears» mit

US-Fernsehen

Yan-Kay Crystal Lowe gibt ihr Regiedebüt als erste Teilnehmerin des Hallmark Make Her Mark Women's Directing Program.

Romantik kommt auf, wenn sich ehemalige Flammen bei einem Auto-Restaurierungswettbewerb gegenüberstehen. Tyler Hynes («Never Been Chris'd») und Katherine Barrell («Everything Christmas») spielen die Hauptrollen in, einem neuen Film, der am Samstag, den 23. März (20.00 Uhr), auf dem Hallmark Channel im Rahmen des jährlichen Programm-Events "Spring into Love" Premiere feiert. Yan-Kay Crystal Lowe («Signed, Sealed, Delivered») gibt ihr Regiedebüt als erste Teilnehmerin des Hallmark Make Her Mark Women's Directing Program.„«Shifting Gears» markiert einen Meilenstein in unserer Entwicklung des Geschichtenerzählens. Dieser frische, fesselnde Film spiegelt die Energie und den Enthusiasmus seiner Regisseurin Yan-Kay Crystal Lowe wider, und ich bin stolz darauf, dass diese Geschichte der erste Lebenszyklus unseres Programms Make Her Mark ist", sagte Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President, Programming, bei Hallmark Media."Yan-Kay Crystals Tatkraft, ihre Intelligenz und ihre Bereitschaft, immer mehr zu lernen, machen sie zur perfekten Besetzung für Make Her Mark. Das Schöne an diesem Programm ist, dass wir ein Trainingsfeld für Frauen geschaffen haben, in dem sie lernen und dann ihre Fähigkeiten präsentieren können. Sie haben sich ihren Platz auf dem Regiestuhl wirklich verdient", sagte Ashley Williams, Gründerin des Hallmark Make Her Mark Women's Directing Program. Yan-Kay Crystal Lowe fuhr fort: "Ich bin so dankbar, dass Hallmark mir die Möglichkeit gegeben hat, meine kreative Vision auf die Leinwand zu bringen und mit «Shifting Gears» mein Regiedebüt zu geben."