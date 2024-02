YouTube TV zählt acht Millionen Abonnenten

Wirtschaft

Damit bewegt sich der Streaming-Dienst auf einem sehr hohen Niveau.

Die Google-Tochter YouTube hat einen sehr lukrativen Nebendienst: YouTube TV ersetzt das klassische Kabelfernsehen. Mehr als acht Millionen Menschen leisten sich YouTube TV in den USA, was pro Kunde 72,99 Dollar in die Kassen spült. Bei Disneys Hulu haben nur 4,6 Millionen Menschen das Paket „Hulu + Live TV“ gebucht.Weitere Streaming-Konkurrenten sind Sling TV von Dish mit 2,1 Millionen und Fubo mit 1,5 Millionen Abonnenten. Die NBC-Schwestergesellschaft Xfinity von Comcast bleibt mit 14,1 Millionen Haushalten die Nummer eins in den USA. Im Jahresvergleich verlor Comcast zwei Millionen Abonnenten."In diesem Jahr werden wir weiterhin ein erstklassiges Erlebnis für Abonnenten und YouTube im Wohnzimmer bieten", schrieb CEO Neal Mohan in einem Blogpost zur Bekanntgabe der Zahl. Das neue NFL-Ticket trägt zum Wachstum bei. Allerdings muss YouTube TV dafür jährlich 2,5 Milliarden Dollar zahlen.