«Griselda» bleibt auf der Eins

International

Die junge Harlan-Corben-Serie «Fool Me Once» wird zum Netflix-Bestseller.

, die limitierte Serie mit Sofía Vergara in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, kreiert von Eric Newman und unter der Regie von Andres Baiz, verbrachte ihre zweite Woche auf Platz 1 der englischen TV-Liste mit 20,6 Millionen Zuschauern. Sie erreichte die Top 10 in 90 Ländern und war erneut der meistgesehene Titel der Woche. Zu den Neuzugängen auf der Liste gehört die Doku-Serieauf Platz 2 (7,1 Millionen Aufrufe) undauf dem neunten Platz (1,5 Millionen Aufrufe). Staffel 2 vonverbrachte seine zweite Woche auf der Liste auf Platz 5 mit 2,3 Millionen Zuschauern. Der Krimivon Harlan Coben kam auf Platz 4 (5,1 Millionen Aufrufe) und wurde mit 84,9 Millionen Aufrufen in den ersten 35 Tagen auf Netflix auch in die Liste der beliebtesten englischen TV-Serien auf Platz 9 aufgenommen.Der apokalyptische Thrillervon Sam Esmail stieg auf Platz 6 der beliebtesten englischen Filme mit 137,7 Millionen Aufrufen in den ersten 59 Tagen auf Netflix. Die Spin-Off-Serie(Spanien) stieg mit 51,9 Millionen Aufrufen in den ersten 38 Tagen auf Netflix auf Platz 9 der beliebtesten nicht-englischen Fernsehserien und belegte außerdem Platz 4 der nicht-englischen Fernsehserien.Das romantische Drama(Südkorea) stieg mit 2,9 Millionen Zuschauern auf Platz 1 der nicht-englischen TV-Liste. Zu den Neueinsteigern gehören der Krimi(Chile) auf dem zweiten Platz (2,0 Millionen Aufrufe), der Anime(Japan) auf dem dritten Platz (1,9 Millionen Aufrufe) und die animierte Kinderserie(Indien) auf dem fünften Platz (1,5 Millionen Aufrufe).Das Action-Abenteuer(Südkorea) verbrachte seine zweite Woche an der Spitze der Liste der nicht-englischsprachigen Filme mit 18,1 Millionen Besuchern. Der für den Oscar für den besten internationalen Film nominierte Film(Spanien) von Regisseur J.A. Bayona belegte in seiner fünften Woche mit 10,6 Millionen Besuchern den zweiten Platz der Liste. Das Weltkriegsdrama(Belgien) debütierte auf der Liste an fünfter Stelle (3,4 Millionen Aufrufe).