MMC Group stellt Führungsteam neu auf

Köpfe

Geschäftsführer Jens Wolf verlässt das Unternehmen zum Monatsende. Auf ihn folgt Dirk Schweitzer als neuer CEO.

Ende der vergangenen Woche machte die MMC Group bekannt, dass der langjährige geschäftsführende Gesellschafter Jens Wolf Ende Februar das Unternehmen nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch verlassen werde. Wenige Tage später ist Wolfs Nachfolge geklärt, das Führungsteam der MMC Group ändert sich aber grundlegend. Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung und damit neuer CEO der MMC Group wird Dirk Schweitzer. Schweitzer war zuvor Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Splendid Medien AG in Köln und bringt 30 Jahre Branchenerfahrung in das Unternehmen ein. Zuvor war Schweitzer mehr als zehn Jahre bei der RTL Group als Geschäftsführer der Tele München Gruppe tätig, wo er zuletzt als Bereichsleiter Program Acquisitions- and Sales für das gesamte Lizenz- und Pay-TV-Geschäft von RTL Television in Köln sowie der Universum Film in München verantwortlich war.Ihm zur Seite stehen Nico Roden als neuer COO der MMC Group. Roden ist seit vielen Jahren Teil des Unternehmens und verantwortet bereits seit August 2023 die Geschäfte der MMC Studios. Nun übernimmt er als COO zusätzlich Verantwortung in der Führung der MMC Group. Komplettiert wird das neue Führungsteam von Blörn Siecken, der den Posten des CFO übernimmt. Bastie Griese bleibt dem Unternehmen treu und wird als Geschäftsführer der MMC Movies gemeinsam mit Dirk Schweitzer den Ausbau der Aktivitäten in der Film- und Serienproduktion national und international vorantreiben. Siecken war zuletzt ebenfalls für die Splendid Medien AG tätig, verließ das Unternehmen aber bereits im vergangenen Oktober.„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Dirk Schweitzer und Björn Siecken zwei ausgewiesene Fachleute hinzugewinnen konnten, um gemeinsam mit den bewährten Führungskräften Nico Roden und Bastie Griese nicht nur die Film-Aktivitäten der MMC weiter auszubauen und international voranzutreiben, sondern den Wachstumskurs der gesamten Gruppe auch im TV- und Eventbereich fortzusetzen“, sagt Beatrice Dreyfus von Novum Capital, Gesellschafter der MMC Gruppe.