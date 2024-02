«Big Brother» startet ab März bei Joyn

TV-News

Der Streamingdienst setzt 100 Tage lang auf einen 24/7-Livestream sowie Tageszusammenfassungen und wöchentliche Live-Shows, die von Jochen Schropp moderiert werden.

Sat.1 hat es mit der vergangenen «Promi Big Brother»-Staffel geschafft, mächtig für den Streamingdienst Joyn zu trommeln. Dort gab es einen 24/7-Livestream zu sehen, nach dem sich die Fans des Reality-Formats gesehnt und in den rund zwei Wochen dankbar angenommen hatten. Schnell wollte man den Hype nutzen und kündigte für das Frühjahr eine Normalo-Variante vonan, die zuletzt im Corona-Jahr 2020 bei Sat.1 zu sehen war. Los geht es mit dem Einzug der insgesamt 16 Bewohner am Montag, den 4. März.Joyn verspricht ein Teilnehmerfeld mit „sehr unterschiedlichen Menschen jedes Alters“, die in einem Container eine Wohngemeinschaft bilden. Die 16 Kandidaten leben in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und unter permanenter Kameraüberwachung. Die Show dauert 100 Tage, an deren Ende der Gewinner 100.000 Euro Preisgeld kassiert.Neben einem 24/7-Livestream sind auf Joyn Tageszusammenfassungen sowie eine wöchentliche Liveshow geplant. Diese moderiert «PBB»-Moderator Jochen Schropp, allerdings ohne Marlene Lufen an seiner Seite. An welchem Wochentag die Live-Shows zu sehen sein werden, gab Joyn nicht an. Produziert wird «Big Brother» von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions„Die Mutter der Reality-Formate zieht bei Joyn ein, 16 Bewohnerinnen und Bewohner ziehen bei «Big Brother» ein. Wir zeigen 100 Tage rund um die Uhr authentische Menschen, echte Persönlichkeiten und die gesamte Bandbreite an Emotionen. Im 24/7-Livestream können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit und überall dabei sein – eben das echte «Big Brother»-Gefühl“, erklärt Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn.