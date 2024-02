Snap steigert Umsatz - verbrennt aber weiter Geld

Wirtschaft

Im Jahresvergleich stagnierte der Umsatz der sozialen App sogar.

Am Dienstag wurden die Quartalszahlen von Snap veröffentlicht. Das Unternehmen erwirtschaftete in den Monaten Oktober, November und Dezember 2023 einen Umsatz von 1,361 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von fünf Prozent entspricht. Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen sank um 32 Prozent auf 159,149 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust verbesserte sich von -288,460 auf -248,247 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr blieb der Umsatz mit 4,60 Milliarden stabil, der Verlust lag bei 1,32 Milliarden US-Dollar."2023 war ein entscheidendes Jahr für Snap, in dem wir unser Werbegeschäft transformiert, unsere globale Community weiter ausgebaut und 414 Millionen täglich aktive Nutzer erreicht haben", sagt CEO Evan Spiegel. "Snapchat verbessert die Beziehungen zu Freunden, Familie und der Welt, und dieses einzigartige Wertversprechen ist eine starke Grundlage für den Aufbau unseres Geschäfts für langfristiges Wachstum."Einen Tag vor der Präsentation der Quartalszahlen kündigte Snap einen Stellenabbau an. Ein Zehntel der Belegschaft muss das Unternehmen verlassen. In den kommenden Wochen müssen 540 Mitarbeiter der Social Media App gehen. Der Abonnementdienst Snapchat+ des Unternehmens, der Vorschaufunktionen enthält, überschritt im vierten Quartal die Marke von sieben Millionen zahlenden Abonnenten und wird nach Angaben des Unternehmens bis Ende 2023 einen Jahresumsatz von 249 Millionen US-Dollar erwirtschaften.