Wegen Super Bowl: Fünfte «Night Country»-Folge kommt schon am Samstag

TV-News

Da am Sonntagabend das Mega-Football-Event stattfindet, zieht HBO die Ausstrahlung um einen Tag vor. Sky folgt dem Beispiel.

Seit Mitte Januar zeigt der Pay-TV-Sender Sky parallel zum US-Sender HBO die vierte Staffel der Anthologie-Serie, die den Beinamenträgt. Am kommenden Wochenende steht die fünf und damit vorletzte Folge der neuen Runde an. Doch statt des gewohnten Sendetermins in der Nacht von Sonntag auf Montag können sich die Zuschauer diesmal schon einen Tag früher über die neue Episode freuen.Der Grund ist der Super Bowl, der am Sonntagabend in den USA ausgetragen wird, weswegen HBO, und damit auch Sky, die Ausstrahlung vorzieht. Episode fünf ist bereits in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar ab ungefähr 3:00 Uhr parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und WOW abrufbar. Die sechste und letzte Episode ist zum regulären Termin – in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar – abrufbar.«True Detective: Night Country» spielt in Ennis, Alaska, wo bei Einbruch der langen Winternacht acht Männer, die die arktische Forschungsstation Tsalal betreiben, spurlos verschwinden. Die Detectives Liz Danvers (Jodie Foster) und Evangeline Navarro (Kali Reis) sollen den Fall lösen. Dafür müssen sie nicht nur die gespenstischen Wahrheiten ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen, sondern sich auch der Dunkelheit stellen, die sie in sich tragen. Hinter der vierten Staffel steht die Showrunnerin Issa López, die als Autorin, Regisseurin und Executive Producerin fungierte.