FOX verlängert «Animal Control»

US-Fernsehen

Noch vor dem Start der neuen Staffel ist Nachschub bestellt.

FOX Entertainment hat die Arbeitsplatz-Comedymit dem Emmy-nominierten Joel McHale in der Hauptrolle für eine dritte Staffel verlängert, wie Michael Thorn, President of Scripted Programming, FOX Entertainment, heute bekannt gab. Die Single-Camera-Serie, die erste Live-Action-Comedy von FOX, startete im vergangenen Jahr als meistgestreamte Premiere des Senders und wird am Mittwoch, 6. März, in die zweite Staffel gehen.Die von Bob Fisher, Rob Greenberg und Dan Sterling entwickelte und von Tad Quill als Showrunner betreute Serie folgt einer Gruppe von Mitarbeitern der örtlichen Tierschutzbehörde, deren Leben durch die Tatsache erschwert wird, dass Tiere einfach sind, Menschen aber nicht. McHale spielt Frank, einen eigensinnigen, exzentrischen Beamten der Tierschutzbehörde, der zwar nicht studiert hat, aber dennoch der belesenste Mensch im Raum ist. Als ehemaliger Polizist hat Frank versucht, die Korruption in seiner Abteilung aufzudecken, wurde dafür aber gefeuert, was vielleicht erklärt, warum er so zynisch und mürrisch ist. Er hat eine fast übermenschliche Fähigkeit, Tiere zu verstehen. Menschen nicht so sehr."«Animal Control» ist eine unglaublich respektlose Serie, die alles ausdrückt, was die Zuschauer von einer FOX-Comedy erwarten", sagt Thorn. "Sie hat eine unglaubliche Dynamik und wir sind so beeindruckt von der Arbeit, die Joel, Bob, Rob, Dan, Tad, Jake und der gesamte Cast in der zweiten Staffel geleistet haben, dass wir sie mit der Möglichkeit belohnen wollten, den Fans in der nächsten Staffel noch mehr von dieser besonderen Show zu bieten".Neben McHale spielen in «Animal Control» Michael Rowland als Fred "Shred" Taylor, Vella Lovell als Emily Price, Ravi Patel als Amit Patel, Grace Palmer als Victoria Sands und Gerry Dee als Templeton Dudge. In der zweiten Staffel beginnt die Paarungszeit - sowohl für die Tiere als auch für die Beamten, die sie beschützen. Zu den Gaststars der zweiten Staffel gehören Ken Jeong als erfahrener (und verwirrter) Hundetrainer Roman Park, Sarah Chalke als Yazmin, eine Geliebte aus Franks Vergangenheit, und Krystal Smith in ihrer wiederkehrenden Rolle als Bettany, Emilys hartnäckige, zähe und manchmal beängstigende Assistentin.