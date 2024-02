Billy Bob Thornton wird «Landman»

US-Fernsehen

Die neue Seire basiert auf dem elfteiligen Podcast „Boomtown“.

Paramount+ gab bekannt, dass die Produktion der mit Spannung erwarteten Originalseriemit Oscar-Preisträger Billy Bob Thornton in der Hauptrolle in und um Fort Worth, Texas, begonnen hat. Die Serie wurde von den Oscar-Nominierten Taylor Sheridan und Christian Wallace mitentwickelt und wird von MTV Entertainment Studios, 101 Studios und Sheridans Bosque Ranch Productions exklusiv für Paramount+ produziert.«Landman» spielt in den sprichwörtlichen Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Geschichte über die Suche nach dem Glück in der Welt der Ölbohrinseln. Die Serie basiert auf dem bemerkenswerten 11-teiligen Podcast "Boomtown" und ist eine Geschichte über Raufbolde und Milliardäre, die einen Boom anheizen, der so groß ist, dass er unser Klima, unsere Wirtschaft und unsere Geopolitik umgestaltet.Neben Thornton spielen in der Serie Ali Larter («The Last Victim»), Michelle Randolph («1923»), Jacob Lofland («Joker 2»), Kayla Wallace («When Calls the Heart»), James Jordan («Yellowstone»), Mark Collie («Nashville») und Paulina Chávez («The Expanding Universe of Ashley Garcia») mit.Die Serie wird von Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman und Stephen Kay produziert. Dan Friedkin und Jason Hoch, für Imperative Development LLC, und J.K. Nickell und Megan Creydt, für Texas Monthly, sind ebenfalls ausführende Produzenten. Peter Feldman fungiert als Co-Executive Producer.