Neuer Name für Hallmark Movies & Mysteries

US-Fernsehen

Der Fernsehsender wird künftig kürzer und prägnanter auftreten.

Hallmark Media gab heute im Rahmen der TCA Winter Press Tour bekannt, dass Hallmark Movies & Mysteries am 6. März in Hallmark Mystery umbenannt wird und damit einen frischen, neuen On-Air-Look erhält, während die fesselnden, gemütlichen Krimis, die das Publikum kennt und liebt, weitergeführt werden. In diesem Jahr bietet der Sender eine Rekordzahl an neuen und wiederkehrenden Krimiserien, darunter den ersten historischen Krimi «Gilded Newport Mysteries: Murder at the Breakers» mit Ali Skovbye («Firefly Lane»), Danny Griffin («Fate: The Winx Saga») und Nathan Witte («Cut, Color, Murder»), «CrimeTime: Freefall» mit Lyndie Greenwood («Nikita») und Luke Macfarlane («Platonic»); und die nächsten Folgen beliebter Serien wie «Hannah Swensen Mysteries», «The Cases of Mystery Lane» und viele mehr.Darüber hinaus wird Hallmark Drama am 28. Februar zu Hallmark Family. Der Sender stellt zeitlose Geschichten für die ganze Familie in den Mittelpunkt, die sich um Glaube, Liebe und Gemeinschaft drehen."Hallmark Media bietet ein breites Spektrum an Inhalten, die Trost und Freude spenden, und es ist unser Ziel, sicherzustellen, dass die Zuschauererlebnisse auf allen Sendern und Plattformen einzigartig authentisch sind", sagte Lisa Hamilton Daly, Executive Vice President of Programming bei Hallmark Media. "Wir freuen uns auf die Premiere der umbenannten Sender, bei der die Fans weiterhin unterhaltsame, fesselnde Krimis auf Hallmark Mystery und gesunde Familiengeschichten auf Hallmark Family genießen können."