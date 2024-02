Neue Darsteller für «Interview with the Vampire»

US-Fernsehen

«The Blind Side»-Autor John Lee Hancock schreibt derzeit an der dritten Anne Rice-Serie.

AMC Networks gab heute neue Serien-Updates für sein wachsendes Anne Rice Immortal Universe bekannt. Anne Rice' von Kritikern gefeierte Seriekehrt am Sonntag, den 12. Mai mit David Costabile («Breaking Bad») in einer Gastrolle für die zweite Staffel auf AMC und AMC+ zurück.Anne Rice'smit Alexandria Daddario in der Hauptrolle hat in New Orleans mit den Dreharbeiten zu einer achtteiligen zweiten Staffel begonnen, in der Alyssa Jirrels («Fatal Attraction») als Serienmitglied, Ted Levine («Big Sky») als wiederkehrender Gaststar und Thora Birch («American Beauty») als Gaststar mitwirken. Die Serie wird noch in diesem Jahr auf AMC und AMC+ ausgestrahlt.Darüber hinaus entwickelt der Sender aktiv eine mögliche dritte Serie der Franchise, die von dem Oscar-nominierten John Lee Hancock («The Blind Side») geschrieben und produziert wird und auf der faszinierenden Geheimgesellschaft The Talamasca basiert, die in mehreren von Rices Kultromanen auftaucht."Die geliebte Welt von Anne Rice ist für uns nach wie vor eine große und aufregende Quelle für Geschichten und Charaktere, die wir erforschen, weiterentwickeln und auf der Leinwand zum Leben erwecken wollen", so Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Wir freuen uns darauf, die zweite Staffel von «Interview» und «Mayfair», zwei visuell atemberaubende Produktionen mit aufregenden neuen Elementen aus Rice's Romanen, mit einem Publikum und einer Fangemeinde zu teilen, die diese Serien und unvergesslichen Charaktere von Anfang an geliebt haben. Zusätzlich zu den bestehenden Serien entwickeln wir aktiv eine mögliche dritte Serie in diesem expandierenden Franchise mit dem unvergleichlichen John Lee Hancock, der eine Geschichte auf der Grundlage von Rice"s fesselnder Talamasca-Gesellschaft entwickeln wird.