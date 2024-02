ZDF feiert mit Mord & McDonalds  nicht mit Ausbildung

Quotennews

Das ZDF fährt teilweise richtig hohe Reichweiten an. Erneut blickte Sebastian Lege auf die Geheimnisse der großen Hersteller.

Am Dienstag um 19.25 Uhr war Anpfiff für eine weitere neue Episode von. Die Geschichte mit Igor Jeftic und Baran Hêvî als Kommissare Sven Hansen und Kilian Kaya wurde am Dienstagvorabend ausgestrahlt. 4,15 Millionen Menschen sahen die Story über einen leblosen Börsenguru. Die Regiearbeit von Irena Graef verbuchte einen Marktanteil von 17,1 Prozent. Das Buch von Gerhardt Ammelburger sicherte 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich auf passable 6,0 Prozent.Sehr erfolgreich warmit der Folge „Die Wahrheit über McDonald’s & Co. – Sebastian Lege deckt auf“. Dieses Mal zeigte der Lebensmittel-Produktentwickler das gegrillte Fleisch von Burger King, das Teriyaki-Sandwich von Subway und den McDonalds Milchshake, der vor allem aus Wasser hergestellt wird. Der Film von Ron Boese schnappte sich 3,35 Millionen Zuschauer und fuhr 12,5 Prozent Marktanteil ein. Unter den jungen Zuschauenden waren 0,81 Millionen, Lege sicherte sich fantastische 14,1 Prozent.Nach «frontal» (1,93 Millionen) und «heute journal» (2,68 Millionen) beleuchtete «37°» das Thema Ausbildung.erreichte nur 1,61 Millionen Menschen und zeigte unter anderem Mahmoud, der nach einem Praktikum zum Berufskraftfahrer ausgebildet wurde. Die Dokumentation verbuchte schlehte 7,4 Prozent Marktanteil. Der Film von Philipp Lutz sicherte sich 0,22 Millionen beim jungen Publikum und sorgte für 4,8 Prozent Marktanteil. Das ab 22.45 Uhr gezeigtefuhr 2,11 Millionen ein und sicherte sich 14,9 Prozent bei allen sowie 10,4 Prozent beim jungen Publikum. AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla, Journalistin Franziska Klemenz, CDU-Politiker Claus Ruhe Madsen und Schriftsteller Lukas Rietzschel waren dieses Mal zu Gast.