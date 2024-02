Sky verpflichtet Andrea Petkovic als Tennis-Expertin

TV-News

Andrea Petkovic wird im Wechsel mit Patrik Kühnen bei ausgewählten Turnieren der ATP- und WTA-Tour im Einsatz sein.

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist gespielt, die neue Tennis-Saison der ATP- und WTA-Tour steht somit in den Startlöchern. Der Pay-TV-Sender Sky mag zwar das prestigereiche Rasenturnier von Wimbledon an Amazon verloren haben, zeigt aber dennoch zahllose Stunden Live-Tennis in den kommenden Wochen und Monaten. Für diese Zeit hat sich Sky Sport nun die Dienste von Andrea Petkovic gesichert. Die ehemalige Profispielerin und Weltranglisten-Neunte wird neue Expertin der Tennis-Übertragungen und begleitet im Wechsel mit Patrik Kühnen die Matches der WTA und ATP. Komplettiert wird das Expertenteam von Philipp Kohlschreiber, Markus Wislsperger und Mischa Zverev.„Ich finde es großartig und wichtig, dass Sky dem Tennissport im deutschen Fernsehen eine derart große Bühne bietet. Tennis ist meine große Leidenschaft und so freue ich mich darauf, als Expertin die Turniere zu begleiten und den Zuschauern meine Begeisterung für den Sport weiterzugeben“, so Andrea Petkovic über ihre neue Aufgabe.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport bei Sky Deutschland, fügt an: „Andrea Petkovic war nicht nur eine erfolgreiche Tennisspielerin, sondern ist eine bemerkenswerte Frau mit vielen Talenten. Ihr Wissen über den Tennissport, ihre Medienerfahrung sowie ihre lebhafte Art und Sprache machen sie zur optimalen Tennis-Expertin bei Sky Sport. ATP, WTA, Andrea Petkovic und Sky Sport Tennis sind ein perfektes Match.“Neben dem Experten-Neuzugang verzeichnet Sky auch im Team der Field Reporter einen Neuzugang. Neben Florian Bauer, Paul Häuser und Stefan Hempel wird künftig auch Antonia Wisgickl auf Stimmenfang gehen. Bei den Turnieren besteht das Kommentatorenteam außerdem aus Marcel Meinert, Markus Götz, Hannes Herrmann, Markus Gaupp, Michi Fuchs, Philipp Langoz, Julian Jander, Jürgen Müller und Jens Westen. Neu dabei sind zudem die Ex-Profispielerin Nicola Geuer und Andreas Thies.