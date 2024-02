Primetime-Check

Wie schlug sich die «Sportschau» im Ersten? Punktete ProSieben mit «Darüber staunt die Welt!»?

Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (3:2) holte 5,78 Millionen Zuschauer und sicherte der blauen Eins 23,2 Prozent bei allen sowie 25,8 Prozent bei den jungen Menschen.mit Sebastian Lego informierte über Fast-Food-Produkte und lockte 3,35 Millionen Menschen zum ZDF , der Sender verbuchte 12,5 Prozent bei allen sowie 14,1 Prozent bei den jungen Leuten. Im Anschluss schnappten sichund1,93 und 2,68 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 7,2 und 10,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 6,1 und 6,7 Prozent dabei.Die letzten zwei-Folgen lockten 0,87 und 0,93 Millionen Menschen zu Sat.1 , in der Zielgruppe wurden 4,2 und 5,1 Prozent Marktanteil geholt. Im Anschluss kamen Wiederholungen vonauf 3,1 und 2,8 Prozent. RTL setzte auf die Neuware, der 3,35 Millionen Zuschauer im Gepäck hatte. Beim jungen Publikum blieb das Ergebnis mit 0,52 Millionen und 9,3 Prozent ausbaufähig.brachte ProSieben 0,63 Millionen Zuschauer, danach kamauf 0,14 Millionen. In der Zielgruppe holten beide Sendungen 5,6 und 3,6 Prozent. Zwei Episoden vonbrachten VOX 0,91 und 0,72 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 7,1 und 8,4 Prozent Marktanteil ein.Bei RTLZWEI gab eszu sehen, was sich 0,68 Millionen Menschen nicht entgehen ließen. Die dritte Düsseldorf-Folge vonsahen im Anschluss 0,53 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 4,7 und 4,2 Prozent Marktanteil ein. Kabel Eins holte mit den Spielfilmenund0,90 sowie 0,47 Millionen. In der Zielgruppe wurden 4,5 und 6,0 Prozent erwirtschaftet.