Kurzfristige Programmänderung: Pokalspiel abgesagt

TV-News

Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Saarbrücken wurde kurz vor dem Anpfiff abgesagt.

Nach 30 Minuten war bereits Feierabend bei der Pokal-Übertragung im Zweiten. Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach konnte aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse und der fehlenden Drainage des Rasens im Ludwigsparkstadion nicht angepfiffen werden. DFB-Schiedsrichter Florian Badstübner verschob die Partie auf unbestimmte Zeit.Bis kurz vor dem Anpfiff um 20.45 Uhr hatten die Verantwortlichen in Saarbrücken noch an eine Austragung geglaubt. Zahlreiche Helfer schoben das Wasser vom Platz. Doch nachdem sich beide Mannschaften aufgewärmt hatten, fiel die Entscheidung, das Duell zu verschieben.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein und Per Mertesacker verabschiedeten sich nach knapp 30 Minuten von den Zuschauern. In Mainz wurdeeingeschoben, der Film stammt aus dem Jahr 2018. Der 23. Film der «Marie Brand»-Reihe mit Marielle Millowitsch, Hinnerk Schönemann und Thomas Heinze stammt von Andreas Linke. Regie führte Judith Linke. Dasgeht um 22.15 Uhr auf Sendung, gegen 23.15 Uhr folgt