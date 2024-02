RTL+ zeigt in neuer Doku-Serie «Deine Welt / Meine Welt»

TV-News

In drei Folgen widmet sich Reporter Lutz-Philipp Harbaum der Horrordroge Crack, dem Streit um die Studentenverbindungen und der Pornorepublik Deutschland.

Der Streamingdienst RTL+ hat eine neue Doku-Serie angekündigt, die ab dem 13. Februar auf der Plattform erscheint. Intaucht der Reporter Lutz-Philipp Harbaum in fremde Lebenswelten ein, die gegensätzlicher nicht sein könnten. RTL+ verspricht eine „unzensierte und ehrliche Erkundungstour“ durch unterschiedliche Subkulturen in Deutschland, die „authentisch, schonungslos und provokant“ zeigen soll, wie unterschiedlich Lebensrealitäten sein und doch so nah beieinander liegen können.In der ersten Folge begibt sich Harbaum in die Crack-Szene in Düsseldorf, wo er mit Menschen spricht, deren Leben von der Droge bestimmt wird. Dabei zeigt er auch die Perspektive der Anwohner, die an der Verelendung vor ihrer Haustür verzweifeln. Die zweite Folge dreht sich um den Coburger Convent, dem größten Studentenverbindungstreffen Deutschlands. Rund 3000 Mitglieder kommen hier zusammen, um zwischen Fackelzug und Bierglas ihre ganz eigene Kultur zu leben. Der Reporter spürt dem zweifelhaften Ruf von Verbindungen nach und fragt, ob schlagende Verbindungen tatsächlich so rechts seien, wie oft vermutet werde.In der dritten Episode erforscht Lutz-Philipp Harbaum die Faszination der Deutschen für pornografische Inhalte. Aus diesem Grund zieht es den Reporter auf die „Venus“, die größte Erotikmesse der Welt. Harbaum spricht mit Darstellern, Produzenten und Besuchern und zeigt, ob hinter der Branche die Vollendung der sexuellen Revolution oder doch nur eine meist Frauen verachtende Schmuddelindustrie steckt. «Deine Welt / Meine Welt» verspricht eine „ehrliche und direkte Sicht auf die Branche ohne Tabus“.