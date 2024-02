Netflix dreht zwei Projekte über die Major League Baseball

US-Fernsehen

Vor allem die Boston Red Sox sollen in den neuen Projekten abgelichtet werden.

Der Streamingdienst Netflix hat zwei neue Projekte mit der Major League Baseball angekündigt, die sich mit einer der traditionsreichsten Mannschaften der Liga, den Boston Red Sox, befassen. Zum ersten Mal wird Netflix ein MLB-Team über eine ganze Saison hinweg begleiten. Diese Doku-Serie wird eines der geschichtsträchtigsten Teams des Sports, die Boston Red Sox, vorstellen und den Zuschauern einen Einblick in das geben, was es braucht, um sich über die Höhen und Tiefen einer Saison in einem der heißesten Sportumfelder zu behaupten. Netflix wird während der gesamten Saison 2024 einen beispiellosen Zugang zu Spielern, Trainern und Führungskräften haben, und die Doku-Serie wird 2025 Premiere haben.Ausführender Produzent und Regisseur ist Greg Whiteley von One Potato Productions («Cheer», «Last Chance U», «Wrestlers»). Ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren Andrew Fried und Dane Lillegard von Boardwalk Pictures («Chef's Table», «Race: Bubba Wallace»).Das zweite Projekt - das noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen wird - ist eine Dokumentation ohne Titel, die auf die außergewöhnliche und historische Saison 2004 der Red Sox zurückblickt, die mit einem der größten Comebacks in der Sportgeschichte und dem ersten World Series-Titel der Marke seit 86 Jahren gipfelte. Die Serie wird neue, exklusive Interviews mit Schlüsselspielern und Persönlichkeiten des Teams enthalten, das einen der längsten Flüche des Baseballs gebrochen hat: Die Red Sox haben in den letzten 20 Jahren mehr World Series (vier) gewonnen als jeder andere Club in der MLB. Ausführende Produzenten: Nick Barnicle, Colin Barnicle, John Skipper, Deirdre Fenton, Howard Bryant, Melody Shaffir, Nick Davis und Nick Trotta; Regie führt Colin Barnicle. Produziert von Meadowlark Media.