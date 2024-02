Netflix startet indische Gerichts-Comedy

International

Die neue Serie «Maamla Legal Hai» hat am 1. März Premiere.

OBJECTION! Overruled by laughter!

Maamla Legal hai ki taareekh aa chuki hai…releasing on 1 March, only on Netflix! pic.twitter.com/7m0MEElioE — Netflix India (@NetflixIndia) February 7, 2024

Die neue Gerichts-Komödiehat am 1. März Premiere. Diese heitere Serie verspricht eine köstliche Mischung aus Humor, Herz und juristischem Fachjargon, was sie zu einem Muss macht. Die Serie spielt in der fiktiven Welt des Bezirksgerichts Patparganj und erforscht die surreale Welt des Rechts durch die Augen seiner exzentrischen Anwälte, die bizarre Fälle und seltsame Klienten vertreten. Produziert von Posham Pa Pictures («Jaadugar», «Kaala Paani»), übernimmt Sameer Saxena den Mantel des Showrunners für diese Serie. Regie führt Rahul Pandey, geschrieben wurde die Serie von Saurabh Khanna und Kunal Aneja.Ravi Kishan schlüpft in die Rolle von VD Tyagi, dem charismatischen Präsidenten der Anwaltskammer von Patparganj, der davon träumt, Generalstaatsanwalt von Indien zu werden. VD Tyagi und sein dynamisches Team von Anwälten - Nidhi Bisht, Naila Grewal, Anjum Batra und Vijay Rajoria - haben ein Händchen für Jugaad und geben dem Begriff "Rechtsadler" eine ganz neue Bedeutung. Durch diese unkonventionellen Charaktere erhält das Publikum einen Einblick in die faszinierenden Fälle, die von der Kanzlei bearbeitet werden - der wahre Puls von «Maamla Legal Hai». Gemeinsam durchdringen sie jeden Fall mit Humor und unerwarteten Wendungen, während sie ihre Konkurrenten erfolgreich ausstechen.«Maamla Legal Hai» bietet einen erfrischenden Blick auf die Welt des Rechts, mit einer bunt gemischten Gruppe von Anwälten, von idealistischen Neulingen bis hin zu zynischen Veteranen. Sie kämpfen um Fälle, Anerkennung und die begehrten klimatisierten Kanzleiräume, und das alles mit einem Inhalt, der einem das Herz aufgehen lässt. Die Show, die sich von seltsamen und unglaublichen Fällen aus dem echten Leben inspirieren lässt, verspricht Gerichtsverhandlungen, die zu endlosem Gelächter führen, und Anwaltswahlen, die eine spielerische Sicht auf die Demokratie bieten.