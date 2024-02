«Kühlschrank öffne dich!» verabschiedet sich mit zufriedenstellenden Werten

Quotennews

Nach dem Staffelbestwert in der Vorwoche hielt sich Sat.1 auch gestern noch auf einem passablen Niveau.



Zur gestrigen Primetime stand das Staffelfinale vonan. Vorerst zum letzten Mal ist es die Aufgabe verschiedener Profiköche aus dem Kühlschrankinhalten unterschiedlicher Haushalte köstliche Gerichte zu zaubern. Gestern standen sich die Teams Matthias Gfrörer und Hanna Reder sowie Alexander Herrmann und Lisa Angermann gegenüber. Eine Vorgabe bestand unter anderem darin, kinderfreundliche Leckereien und Gebäck ohne Kohlenhydrate herzustellen.In der Vorwoche verbucht das Format mit 0,96 Millionen Fernsehenden und passablen 4,0 Prozent den Staffelbestwert. Bei den 0,32 Millionen Jüngeren wurde eine solide Quote von 6,0 Prozent gemessen. Zum Staffelfinale gestern schalteten 0,89 Millionen Interessenten ein, was zu akzeptablen 3,7 Prozent Marktanteil führte. Die 0,26 Millionen Umworbenen hielten sich bei annehmbaren 5,1 Prozent.Weiter ging es ab 22.35 Uhr mit der Reportage. Das Format stand an diesem Abend ganz unter dem Motto „Fast Food Reloaded“. Gegenüber der Vorwoche vergrößerte sich das Publikum von zuletzt 0,40 auf 0,50 Millionen Menschen. Dies führte zu einer mäßigen Quote von 3,3 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,11 Millionen Werberelevanten genauso stark vertreten wie in der Vorwoche, erhöhte aber dennoch den Marktanteil von zuletzt ernüchternden 2,8 auf magere 3,5 Prozent.