Nach drei Jahren: Sat.1 setzt «FBI: Special Crime Unit» fort

Derzeit strahlt Kabel Eins die ersten beiden Staffeln der Dick-Wolf-Serie aus. Sat.1 führt das Publikum mit der Wiederholung der ersten fünf Geschichten in die Story ein.

Seit Herbst zeigt Kabel Eins die ersten beiden Staffeln der Dick-Wolf-Serie, die hierzulande alsausgestrahlt wird. Die Ausstrahlung der zweiten Runde wird Ende Februar abgeschlossen sein. Noch bevor es aber soweit ist, setzt auch Sat.1 auf die Koproduktion von Wolf Entertainment, CBS Studios und Universal Television. Beim Bällchensender läuft kommenden Dienstag, 13. Februar, die dritte Staffel an, die zuletzt im April und Mai 2021 als Free-TV-Premiere direkt an die zweite Staffel anknüpfte. Damals liefen allerdings nur die ersten fünf Folgen, danach verschwand die Krimi-Serie von den Bildschirmen.Sat.1 zeigt die Episoden im Anschluss an die Deutschlandpremiere vonzunächst als Dreierpack bis 23:20 Uhr. Die Folgen vier und fünf werden am 20. Februar als Doppelfolge zu sehen sein, ab dem 27. Februar folgen Erstausstrahlungen im Doppelpack ab 22:25 Uhr.Inzwischen sind in den USA fünf Staffel ausgestrahlt worden, kommende Woche zeigt CBS die sechste Runde, die weiterhin mit Missy Peregrym, Zeeko Zaki und Jeremy Sisto besetzt ist. Als zentrale Sicherheitsbehörde sorgt das FBI in New York für die Aufrechterhaltung von Recht und Gesetz und geht besonders gravierenden Kriminalfällen nach. Maggie Bell (Peregrym) und ihr Partner Omar Adom 'OA' Zidan (Zaki) versuchen tagtäglich, terroristische Aktivitäten, organisierte Verbrechen und schwere Delikte zu bekämpfen. Unterstützt werden sie dabei unter anderem vom Assistant Special Agent Jubal Valentine (Sisto).