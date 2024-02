Ohne den DFB-Pokal zieht der ARD-Krimi am ZDF vorbei

Quotennews

Die Partie musste kurzfristig verschoben werden, so dass die meisten Zuschauer dann zu anderen Sendern wechselten.



Im Viertelfinale des DFB-Pokals sollten gestern der 1. FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach aufeinandertreffen. Der Drittligist Saarbrücken hatte im November für großes Aufsehen gesorgt, als das Team den FC Bayern München aus dem Team gekickt hatte. Auch Borussia Mönchengladbach hatte sich schon einen Namen gemacht, gegen die Bayern anzukommen, doch dieses Jahr war das erste Mal seit der Saison 16/17, dass die Mannschaf den Bayern weder in der Vor- noch in der Rückrunde einen Punkt abknüpfen konnte.Das ZDF sendete gestern ab 20.15 Uhr live aus Saarbrücken und überzeugte mit der Moderation 2,94 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was zu annehmbaren 11,3 Prozent Marktanteil führte. Bei den 0,53 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 9,2 Prozent eingefahren. Kurz vor dem Anpfiff musste das Spiel jedoch verschoben werden, da der Platz aufgrund von Dauerregen nicht bespielbar war. Kurzerhand wiederholte der Sender also. Bei 2,46 Millionen Interessenten kamen akzeptable 10,2 Prozent zustande. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen rutschten auf maue 4,2 Prozent ab.Das Erste setzte zur Primetime auf den. Dies war jedoch eine Wiederholung, denn die Erstausstrahlung fand bereits 2019 statt. Ohne die Fußballkonkurrenz reichte dies dennoch für Platz zwei auf der Tagesrangliste hinter der «Tagesschau». Mit 4,39 Millionen Zuschauern lag man nur knapp hinter der Erstausstrahlung von 4,50 Millionen Interessenten. Zudem wurden starke 17,3 Prozent Marktanteil verbucht. Die 0,37 Millionen jüngeren Krimifans waren bei passablen 6,7 Prozent gelandet. Ab 17.15 Uhr wurde zudem die Mixed Staffel im Biathlon übertragen, welche die WM in Nove Mesto eröffnete. 3,58 Millionen Sportfans sorgten hier für starke 22,2 Prozent Marktanteil. Die 0,39 Millionen Jüngeren verbuchten eine herausragende Quote von 16,2 Prozent.