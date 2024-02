«Not Dead Yet»: Zwei neue Gaststars

US-Fernsehen

Chelsea Handler und Marla Gibbs schauen vorbei.

Die ABC-Fernsehseriehat weitere Gaststars bekannt gegeben. Wie „Variety“ berichtet, werden Chelsea Handler und Marla Gibbs in der siebten Episode der zweiten Staffel zu sehen sein. In «Not Dead Yet» spielt Gina Rodriguez Nell, eine Journalistin, die einen Job beim SoCal Independent annimmt und bald die Fähigkeit erlangt, Geister zu sehen und mit ihnen zu sprechen. In der Episode mit Handler und Gibbs, die Ende März ausgestrahlt wird, verbringen Lexi (Lauren Ash) und Duncan (Brad Garrett) eine seltsame Version von Quality Time beim Softballspiel der Zeitung.Handler ist in der Rolle von Sharon Darynson, der Besitzerin des rivalisierenden Nachrichtensenders SoCal Independent und seit Jahren die Erzfeindin von Duncan Rhoades (Brad Garrett). Alle anderen haben Angst vor Duncan. Sharon weigert sich jedoch, sich von ihm einschüchtern zu lassen. Gibbs - die Mutter von Angela E. Gibbs, die in «Not Dead Yet» als Cricket zu sehen ist - wird Crickets Mutter Nana Sugar spielen. Nana taucht in Nells (Gina Rodriguez) Nachruf auf. Nana war die Chefin eines erfolgreichen Keksimperiums und verriet niemandem außer Nell ihre geheime Zutat.«Not Dead Yet» ist eine Entwicklung von Casey Johnson und David Windsor, die neben Rodriguez, Dean Holland, McG von Wonderland Sound and Vision, Mary Viola und Corey Marsh als ausführende Produzenten tätig sind. Das Studio ist 20th Television.