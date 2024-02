«Die Bachelors» halten das Niveau der Vorwoche

Quotennews

Nach einem deutlichen Anstieg in der Woche zuvor konnte dieses Level nun in etwa gehalten werden.



Sebastian Klaus und Dennis Gries machten sich auch gestern weiter auf die Suche nach ihrer Traumfrau. In der letzten Ausgabe standen einige Einzeldates an und so kam es im Kerzenlicht auch zum ersten Kuss der Staffel zwischen Katja und Dennis. Gestern waren dann einige Kandidatinnen zu einer Strandparty eingeladen. Der Rest musste in der Villa bleiben, doch hier sorgten die Teilnehmerinnen für ihre eigene Party.Das Format hatte sich in der Vorwoche wieder nach oben gekämpft und so bei 1,45 Millionen Fernsehenden einen akzeptablen Marktanteil von 5,8 Prozent eingefahren. Bei den 0,71 Millionen Jüngeren standen hohe 12,9 Prozent auf dem Papier. Gestern konnte dieses Niveau mit 1,41 Millionen Interessenten ungefähr gehalten werden. So wurden weiterhin annehmbare 5,7 Prozent eingefahren. Bei den 0,68 Millionen Umworbenen sank die Quote leicht auf weiterhin überzeugende 12,7 Prozent.Kabel Eins setzte zur Primetime auf den Actionfilmund war mit 1,08 Millionen Zuschauern sehr erfolgreich. Somit kam ein hoher Marktanteil von 4,5 Prozent zustande. Bei den 0,33 Millionen Werberelevanten wurden sogar starke 6,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Es folgte, was bei einem Publikum von 0,34 Millionen Menschen noch bei soliden 3,0 Prozent landete. Die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen lagen mit 4,0 Prozent genau im Senderschnitt.