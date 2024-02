Oscar-Verleihung steigt bei ProSieben und Joyn

TV-News

Steven Gätjen wird sich im März live vom Roten Teppich am Hollywood Boulevard melden.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 11. März, deutscher Zeit wird in Hollywood, Los Angeles zum 96. Mal der prestigeträchtigste Filmpreis der Welt verliehen.sind seit einem Vierteljahrhundert in Deutschland bei ProSieben zu sehen, die kommende Veranstaltung bildet dabei keine Ausnahme. ProSieben überträgt die Zeremonie ab Sonntag, 10. März, ab 23:25 Uhr.Doch nicht nur ProSieben wird in diesem Jahr die Preisverleihung, die zum vierten Mal von Late-Night-Host Jimmy Kimmel moderiert wird, präsentieren, auch der Streamingdienst Joyn wird das Schaulaufen der Stars zeigen. Dort beginnt die Übertragung vom Red Carpet bereits ab 21:30 Uhr. Sowohl für Joyn als auch ProSieben wird Steven Gätjen vor Ort sein. „Ich freue mich riesig und finde es großartig, dass wir den roten Teppich an diesem glamourösen Abend exklusiv und in voller Länge auf Joyn zeigen können – endlich bekommt man das volle Red-Carpet-Feeling“, so der Moderator.Gätjen wird bereits in der Woche vor den Oscars in der berühmten Filmstadt sein. Gemeinsam mit dem Content-Creator Paulomuc alias Paul Luca Fischer geht er dem Mythos „Oscar-Stadt Los Angeles“ auf den Grund und präsentiert Insider-Infos und Hintergründe zu der glamourösen Verleihung auf allen digitalen Plattformen der Sendergruppe. Am Tag nach der Oscar-Verleihung präsentiert ProSieben um 17:00 Uhr die Highlights der Oscar-Nacht.„Wir zeigen die Stadt der Engel mit all ihren Ecken und Kanten und vor allen Dingen im Fieber vor der wichtigsten Filmpreis-Verleihung der Welt. Paul ist genauso ein Kinofan wie ich. Wir werden unser Bestes geben, einen bunten und spannenden Blick hinter die Kulissen Hollywoods zu geben - und das natürlich immer mit einem Augenzwinkern“, erklärt Steven Gätjen.