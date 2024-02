Paramount Pictures verlängert mit Ryan Reynolds

Kino-News

Der neue Vertrag, der 2021 begann, wird noch bis Ende 2026 andauern.

Paramount Pictures teilte mit, dass es seinen First-Look-Entwicklungsvertrag mit Ryan Reynolds' Maximum Effort Productions um weitere drei Jahre verlängert hat, wodurch die Partnerschaft des Studios mit der Produktionsfirma bis Dezember 2026 andauert.Der Vertrag deckt die Entwicklung aller Projekte von Maximum Effort ab, und zwar auf allen Budgetstufen. George Dewey, Mitbegründer von Maximum Effort, und die Co-Präsidenten Ashley Fox und Johnny Pariseau leiten das Tagesgeschäft der Produktionsfirma von ihrem Büro in Los Angeles aus. Reynolds und Dewey gründeten Maximum Effort im Jahr 2018, nachdem sie erfolgreich an den Marketingkampagnen für die ersten beiden «Deadpool»-Filme zusammengearbeitet hatten.Als Teil des Deals von Maximum Effort mit dem Studio wird Reynolds die Hauptrolle in dem bereits angekündigten Spielfilm «Boy Band» übernehmen und diesen auch produzieren, wobei Shawn Levys 21 Laps ebenfalls produziert. Die Geschichte stammt von Reynolds, das Drehbuch wurde von Reynolds und Jesse Andrews verfasst, und Levy wird Regie führen.Paramount Pictures und Maximum Effort arbeiten außerdem an mehreren Projekten, darunter: «Starter Villain», basierend auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller von John Scalzi, mit Jesse Andrews als Regisseur; eine Adaption der beliebten Familienbuchserie «Eloise» mit dem Partner MRC; eine originelle Action-Komödie, «Gaslight Express», bei der sich Reynolds mit den «Deadpool»-Autoren Paul Wernick und Rhett Reese zusammentut.Als Nächstes produziert und spielt Reynolds die Hauptrolle in dem Paramount Pictures-Familienfilm «IF», in dem auch John Krasinski mitspielt, der den Film produziert und Regie führt, sowie Cailey Fleming, Fiona Shaw und die Stimmen von Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. und Steve Carell. Im Mittelpunkt des Films steht ein Mädchen, das entdeckt, dass es die imaginären Freunde aller Menschen sehen kann, und was es mit dieser Fähigkeit anstellt, während es sich auf ein magisches Abenteuer begibt, um vergessene IFs wieder mit ihren Schöpfern zusammenzubringen. Der Kinostart von «IF» ist für den 17. Mai geplant.Brian Robbins, Präsident und CEO von Paramount Pictures, sagte: "Ryan und George verkörpern die Art von Kreativität und innovativem Denken, die es dieser Branche ermöglichen, sich immer wieder neu zu erfinden. Im Namen aller bei Paramount sind wir begeistert, weiterhin mit Ryan und dem Team von Maximum Effort zusammenzuarbeiten, um Kinoprojekte zu schaffen, die so originell, intelligent und unterhaltsam sind wie sie selbst.""Die Partnerschaft mit Paramount fühlt sich für jeden bei Maximum Effort wie ein Zuhause an, so dass weitere 3 Jahre ein Selbstläufer waren", sagte Maximum Effort-Mitbegründer Ryan Reynolds. "Wir haben es geliebt, mit Brian, Daria, Mikey und Marc zusammenzuarbeiten und sind zu 100% mit ihrem Engagement einverstanden, Originalfilme in die Kinos zu bringen. Ob man sich im Kino trifft, mit einem Aviation Gin anstößt oder auf dem Fußballplatz jubelt, der Zweck unseres Unternehmens ist es, Menschen zusammenzubringen. Wir können es kaum erwarten, mehr davon mit dem erstklassigen Team von Paramount zu machen."