«Genial daneben» kehrt noch im Februar zu RTLZWEI zurück

TV-News

Zum Auftakt setzt RTLZWEI gleich auf die doppelte Dosis Oliver Pocher.

Am 29. Februar startet RTLZWEI den Show-Neustart, der von Oliver Pocher moderiert wird ( Quotenmeter berichtete ). Die Sendung startet dabei um 21:15 Uhr. Im Vorlauf wird ebenfalls Oliver Pocher zu sehen sein, denn er ist Panel-Gast beim Auftakt der zweiten-Staffel. RTLZWEI hatte die Comedy-Show mit Hugo Egon Balder im vergangenen Jahr von Sat.1 übernommen und in sechs Folgen mit durchschnittlich über sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zu überzeugen gewusst.Die zweite Staffel wird nun sogar doppelt so viele Shows umfassen, die im September 2023 aufgezeichnet wurden. Wieder mit dabei sind neben Balder auch die festen Rate-Mitglieder Wigald Boning und Hella von Sinnen. In der ersten Show sollen auch Mike Krüger und Ilka Bessin möglichst lustige Antworten auf skurrile Fragen geben. Wird die Frage nicht korrekt (genug) beantwortet, winken dem Fragensteller 500 Euro.RTLZWEI kehrt mit dem neuen Line-up zu einer klassischen Programmplanung vergangener Tage zurück. Heutzutage ist es gängige Methode Shows über mehrere Stunden zu strecken, sowohl «Genial daneben» als auch «Ein Haus voller Geld» sind als Einstünder geplant. Ab 22:20 Uhr wiederholt RTLZWEI die erste «Genial daneben»-Staffel, ehe die Primetime-Ausgabe ein zweites Mal gezeigt wird. Das Nachtprogramm bestreiten «Die Geissens» und «Davina & Shania»