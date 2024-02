Primetime-Check

Wie schlug sich «Der Kroatien-Krimi» im ZDF? Wie gut war die vorletzte «Forsthaus Rampensau Germany»-Ausgabe?

Der erste Platz am Donnerstagabend ging an Das Erste und. Die Folge „Scheidung auf Kroatisch“ sicherte sich 6,88 Millionen Zuschauer und fuhr 26,4 Prozent bei allen sowie 9,5 Prozent bei den jungen Menschen ein. Die Info-Programmeundinformierten 3,12 und 2,87 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 13,3 sowie 14,3 Prozent. Beim jungen Publikum kamen die Formate des NDR auf 6,7 und 8,5 Prozent.bescherte dem ZDF 3,52 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden auf 14,1 und 6,5 Prozent beziffert. Im Anschluss hatte das(2,22 Millionen) 12,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das Speciallockte nur 1,08 Millionen Menschen zu RTL, in der Zielgruppe waren 7,6 Prozent dabei.Mitunterhielt Jörg Pilawa 1,60 Millionen Zuschauer, Sat.1 generierte fabelhafte 11,6 Prozent bei den jungen Menschen. Die Wiederholungen von(0,66 Millionen) und(0,25 Millionen) waren auch ohne Dschungel keine Selbstläufer. Nur 6,9 und 5,4 Prozent Marktanteil waren möglich. ProSieben setzte auf, dessen vorletzte Folge 0,78 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent in der Zielgruppe hatte.verendete im Anschluss mit 4,7 und 5,2 Prozent.Die Action-Filme(1,14 Millionen) und(0,46 Millionen) besorgten VOX 8,9 sowie 4,7 Prozent Marktanteil.hatte 0,83 Millionen, dasbehielt 0,55 Millionen Zusehende. Bei den Umworbenen fuhr man 7,0 und 5,8 Prozent Marktanteil ein. Mitundgenerierte RTLZWEI noch 0,44 und 0,26 Millionen sowie 4,3 und 3,3 Prozent in der Zielgruppe.