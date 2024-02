«A Real Bugs Life» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel feiert ihre Premiere bei Disney+.

National Geographic gab bekannt, dass die Naturkundeseriefür eine zweite Staffel ausgewählt wurde. Die Serie, die von der preisgekrönten Schauspielerin Awkwafina gesprochen und von Plimsoll Productions produziert wird, nimmt die Zuschauer mit auf fünf neue und aufregende Reisen rund um die Welt, um Insekten und ihre bewegenden Geschichten hautnah zu erleben. Die neue Staffel wird diesen Herbst auf Disney+ zu sehen sein.Inspiriert von der Welt von Disney und Pixar's «A Bug's Life», wird die neue Staffel der genresprengenden Serie eine völlig neue Besetzung von Insekten zeigen, darunter die Femme Fatale Firefly, die Junggesellenmotte Luna Moth, ein echter Mörderkäfer, der Botany Bay Weevil und andere unglaubliche kleine Helden, die auf unserem Planeten leben. Die fünfteilige Staffel wird weiterhin die Geschichten von Liebe, Ausdauer und Triumphen in ihren ganz eigenen Mikrowelten erzählen.Mithilfe modernster Kameratechnik, wissenschaftlicher Erkenntnisse und einer unglaublichen Musik werden die Zuschauer an der Seite von Käfern krabbeln, fliegen und springen und neue Schauplätze erleben. Mit neuen mikroskopischen Gebieten, die es zu erforschen gilt, baut die Doku-Serie auf der ersten Staffel auf und enthüllt epische Geschichten, verblüffende Fakten und nie zuvor gesehene Verhaltensweisen von Insekten.Die neue Staffel enthält die Episode „The Making Of… A Fly on the Wall“ enthalten sein, in der das Team aus innovativen Wissenschaftlern, Filmemachern und Insektenexperten die Entstehung der kleinsten Lebewesen auf der Erde auf die große Leinwand bringt. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und erfahren Sie, wie das Team modernste Technik und Kameras eingesetzt hat, um die Käfer in ihren natürlichen Mini-Lebensräumen einzufangen.