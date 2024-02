Jose Andrés macht eine «Dinner Party»

US-Fernsehen

Das neue Special wird bei Prime Video und Freevee ausgestrahlt.

Prime Video und Amazon Freevee kündigen gemeinsam ein neues halbstündiges Special,, an, das am 19. März 2024 Premiere haben wird. Das Special wird auf Prime Video in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Spanien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Guatemala, Mexiko, Nicaragua, Panama, Uruguay und Venezuela sowie auf Amazon Freevee in den Vereinigten Staaten und Großbritannien ausgestrahlt. Von Deutschland hat man bislang nichts gehört.Der mit dem James Beard Award ausgezeichnete Dynamiker, kulinarische Wegbereiter und verehrte Philanthrop José Andrés kommt auf eine Art und Weise auf den kleinen Bildschirm, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben. In diesem witzigen, lebendigen und unvorhersehbaren Special lädt Andrés Jamie Lee Curtis, Bryan Cranston und O'Shea Jackson Jr. zu Essen und Gesprächen ein. Seine Gäste stehen mit ihm in der Küche, machen sich die Hände schmutzig mit einfachen, spanisch angehauchten Rezepten und lachen über die Geschichten, die sie inspirieren. Andrés pflegt tiefe Beziehungen zu seinen prominenten Gästen durch witzige und ergreifende Gespräche, die seine authentischen Beziehungen widerspiegeln. Im Gegensatz zu den meisten Food-Specials mit Lehrcharakter lässt Andrés Unvollkommenheit und Spontaneität in der Küche zu und gibt den Zuschauern wichtige Anregungen für die eigene Küche mit auf den Weg.«Dinner Party Diaries mit José Andrés» wird von José Andrés, Richard Wolffe, Matthew Goldberg, Ellen Rocamora, Max Wagner, Ryan Schiavo und Michael Antinoro produziert. Dinner Party Diaries mit José Andrés ist ein Projekt der Amazon MGM Studios. Das Special zelebriert die Freude am gemeinsamen Kochen und wie Essen eine Quelle der Hoffnung ist, inspiriert von Andrés' Arbeit mit der von ihm 2010 gegründeten gemeinnützigen Organisation World Central Kitchen.